Ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής καταγράφεται στις γενικές εκλογές της Ισπανίας την Κυριακή (29/11), καθώς μέχρι τις 19:00 ώρα Κύπρου (18:00 τοπική ώρα) είχε ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα το 68,1% των ψηφοφόρων, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών που μεταδίδει η εφημερίδα El País.
Ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές της Ισπανίας: Στο 68,1% η προσέλευση – Άλμα 15 μονάδων από το 2023
συμμετοχή έως τις 18:00 τοπική ώρα ξεπέρασε ακόμη και το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του 1996 – Περισσότεροι από 38,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου
Η προσέλευση ξεπέρασε το προηγούμενο ιστορικό υψηλό για τη συγκεκριμένη ώρα, το οποίο είχε καταγραφεί τον Μάρτιο του 1996, όταν η συμμετοχή είχε ανέλθει στο 63,4%.
Παράλληλα, το ποσοστό είναι αυξημένο κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις γενικές εκλογές του 2023, όταν την αντίστοιχη ώρα είχε ψηφίσει το 53,1% των εκλογέων.
Ρεκόρ συμμετοχής από το μεσημέρι
Η αυξημένη προσέλευση στις κάλπες είχε καταγραφεί ήδη από το μεσημέρι. Μέχρι τις 15:00 ώρα Κύπρου, είχε ψηφίσει το 45,7% των εκλογέων, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του 41,8%, που είχε καταγραφεί στις εκλογές του Ιουνίου του 1993.
Στα μέχρι στιγμής στοιχεία συμμετοχής δεν περιλαμβάνονται οι επιστολικές ψήφοι ούτε οι ψήφοι των Ισπανών που διαμένουν στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών, περισσότεροι από 38,6 εκατομμύρια εκλογείς έχουν δικαίωμα ψήφου στη σημερινή αναμέτρηση, από την οποία θα αναδειχθούν 350 βουλευτές και 209 γερουσιαστές.
Οι κάλπες κλείνουν στις 21:00 ώρα Κύπρου στην ηπειρωτική Ισπανία και μία ώρα αργότερα στα Κανάρια Νησιά, οπότε θα αρχίσει η δημοσιοποίηση των προσωρινών εκλογικών αποτελεσμάτων.
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