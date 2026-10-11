Πάπας Λέων: Διαγνώστηκε με οζίδιο στον πνεύμονα – Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση
«Επιθυμώ να εκφράσω στον Πάπα Λέοντα την προσωπική μου εγγύτητα, όπως και ολόκληρης της ιταλικής κυβέρνησης, για την δοκιμασία που καλείται να αντιμετωπίσει τις επόμενες ημέρες», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός
«Οι γιατροί μού διέγνωσαν ένα οζίδιο στον πνεύμονα, σε αρχική φάση και σε ακριβές σημείο. Οι γιατροί θεωρούν ότι πρέπει να γίνει επέμβαση και αποφάσισα να ακολουθήσω τις συμβουλές τους, να υποβληθώ σε επέμβαση για την αφαίρεσή του», είπε σήμερα το μεσημέρι ο πάπας Λέων ο ΙΔ ', απευθυνόμενος στους πιστούς που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.
Ο ποντίφικας πρόσθεσε ότι η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες και ότι εννοεί να πραγματοποιήσει την επίσκεψή του στην Λατινική Αμερική, από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου.
Τζόρτζια Μελόνι: Εκφράζω την εγγύτητά μου στον πάπα Λέοντα
«Επιθυμώ να εκφράσω στον Πάπα Λέοντα την προσωπική μου εγγύτητα, όπως και ολόκληρης της ιταλικής κυβέρνησης, για την δοκιμασία που καλείται να αντιμετωπίσει τις επόμενες ημέρες», υπογράμμισε σε γραπτή της ανακοίνωση, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.
«Η νηφαλιότητα και η ηρεμία με την οποία ο ποντίφικας αναφέρθηκε σήμερα στην δοκιμασία αυτή, μετά την προσευχή του Άντζελους, μας καθιστά αισιόδοξους. Είμαι βέβαιη ότι δεν θα λείψει, επίσης, η στοργή και η στήριξη του ιταλικού λαού», ολοκλήρωσε η Μελόνι.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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