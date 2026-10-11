Τραμπ: «Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία με άμεση ισχύ»

«Με άμεση ισχύ, υπάρχει ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε!», ανέφερε στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Χωρίς διευκρινίσεις για τους όρους

Στην ανακοίνωσή του, ο Τραμπ δεν προσδιόρισε τη διάρκεια της εκεχειρίας, τις εγκαταστάσεις που καλύπτει ή τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχεται η εφαρμογή της.

Το μήνυμα αφορά, σύμφωνα με δημοσίευμα του cnn.gr, ειδικά το ενεργειακό πεδίο και δεν περιλαμβάνει αναφορά σε γενική κατάπαυση του πυρός.

Ζελένσκι: «Θέλουμε δύο μήνες εκεχειρία για εκλογές»

Λίγο νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αποκαλύψει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να προκηρύξει εκλογές εάν η Ρωσία συμφωνήσει σε πλήρη κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, απαντώντας έτσι στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αλλαγή ηγεσίας στο Κίεβο.

Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογο του να εξασφαλίσει τη δέσμευση του Βλαντίμιρ Πούτιν για δίμηνη εκεχειρία.

Η Ουκρανία θα προκηρύξει εκλογές εάν η Ρωσία συμφωνήσει σε πλήρη κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαντώντας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αλλαγή ηγεσίας στο Κίεβο. Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογο του να εξασφαλίσει τη δέσμευση του Βλαντίμιρ Πούτιν για δίμηνη εκεχειρία.

«Παρακαλώ, πείτε στον Πούτιν να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες ανάπαυλας. Πλήρη κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες και θα οργανώσουμε εκλογές», δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στον Τζόναθαν Καρλ, στην εκπομπή «This Week» του ABC News.

Η τοποθέτησή του έρχεται μετά τη νέα επίθεση Τραμπ, ο οποίος το Σάββατο υποστήριξε ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο και κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι δεν αξιοποιεί τις ευκαιρίες για συμφωνία με τη Μόσχα.

Ο όρος για να σταματήσουν τα πλήγματα στα διυλιστήρια

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ζελένσκι υπερασπίστηκε τα ουκρανικά πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια, τονίζοντας ότι αποτελούν απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Μόσχας κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

«Έχω πει επανειλημμένα στον πρόεδρο Τραμπ και στην ομάδα του ότι θέλουμε ειρήνη, είμαστε έτοιμοι για κατάπαυση του πυρός και για οποιοδήποτε πρώτο βήμα αποκλιμάκωσης», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η διακοπή των επιθέσεων πρέπει να είναι αμοιβαία, ζητώντας από την Ουάσινγκτον να πιέσει τη Ρωσία να σταματήσει να στοχεύει τις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

«Αν οι Ρώσοι θέλουν να μην πλήττουμε το ντίζελ τους, τα διυλιστήριά τους και τα λοιπά, ζητάμε από τον πρόεδρο Τραμπ να τους στείλει το μήνυμα να μην επιτίθενται στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας», είπε.

Και πρόσθεσε: «Μην μας επιτίθεστε. Μην σκοτώνετε τα παιδιά μας. Θα σταματήσουμε να πλήττουμε το ντίζελ σας. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια δίκαιη συμφωνία».