Μεγάλος πρωταγωνιστής της φετινής διακόσμησης είναι το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο τρένο στην καρδιά του εμπορικού κέντρου, με το οποίο έφτασαν οι αγαπημένοι λούτρινοι αρκούδοι του Nicosia Mall και αποτελεί ήδη το απόλυτο σημείο συνάντησης και φωτογράφισης των ημερών.

Η γιορτή ξεκινά επίσημα το Σάββατο, 28 Νοεμβρίου (15:00 - 18:00), με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, κάθε χώρος στο Nicosia Mall έχει γιορτινή διάθεση, φιλοξενώντας live μουσική, θεαματικά happenings, δημιουργικές παιδικές δραστηριότητες, παρελάσεις, αγαπημένες μασκότ και φυσικά τον Άγιο Βασίλη.

Ζήστε τη μαγεία των γιορτών συνδυάζοντας αγορές και διασκέδαση κάτω από την ίδια στέγη.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων στο xmas.nicosiamall.com