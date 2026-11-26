Αυτά τα Χριστούγεννα, το Nicosia Mall φορά τα γιορτινά του και μεταμορφώνεται σε έναν παραμυθένιο κόσμο, γεμάτο incredible εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
Nicosia Mall. Our incredible Christmas destination! Φέτος, όπως κάθε χρόνο, ο προορισμός για τα Χριστούγεννα είναι ένας.
Μεγάλος πρωταγωνιστής της φετινής διακόσμησης είναι το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο τρένο στην καρδιά του εμπορικού κέντρου, με το οποίο έφτασαν οι αγαπημένοι λούτρινοι αρκούδοι του Nicosia Mall και αποτελεί ήδη το απόλυτο σημείο συνάντησης και φωτογράφισης των ημερών.
Η γιορτή ξεκινά επίσημα το Σάββατο, 28 Νοεμβρίου (15:00 - 18:00), με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, κάθε χώρος στο Nicosia Mall έχει γιορτινή διάθεση, φιλοξενώντας live μουσική, θεαματικά happenings, δημιουργικές παιδικές δραστηριότητες, παρελάσεις, αγαπημένες μασκότ και φυσικά τον Άγιο Βασίλη.
Ζήστε τη μαγεία των γιορτών συνδυάζοντας αγορές και διασκέδαση κάτω από την ίδια στέγη.
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων στο xmas.nicosiamall.com
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.