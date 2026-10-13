Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εισήχθη σήμερα στην πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση οζιδίου στον πνεύμονα, το οποίο εντοπίστηκε σε αρχικό στάδιο κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η επέμβαση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σήμερα ή αύριο, Τετάρτη, ενώ ο ποντίφικας αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Στο νοσοκομείο ο πάπας Λέων ΙΔ΄ - Θα υποβληθεί σε επέμβαση για οζίδιο στον πνεύμονα (βίντεο)
Στο νοσοκομείο για επέμβαση αφαίρεσης οζιδίου στον πνεύμονα εισήχθη ο πάπας Λέων ΙΔ΄, με το Βατικανό να ακυρώνει τις προγραμματισμένες συναντήσεις του μέχρι τις 20 Οκτωβρίου.
Όπως ανέφερε ο ίδιος την περασμένη Κυριακή, απευθυνόμενος στους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, το οζίδιο είναι σαφώς οριοθετημένο και, έπειτα από σύσταση των γιατρών, αποφάσισε να προχωρήσει στην αφαίρεσή του. Ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, γραμματέας του Βατικανού, δήλωσε ότι η διάγνωση ήταν απρόσμενη, εκφράζοντας ωστόσο ανακούφιση επειδή το οζίδιο εντοπίστηκε έγκαιρα. Η επέμβαση θεωρείται χαμηλού κινδύνου και αναμένεται να διαπιστωθεί κατά πόσο το οζίδιο είναι κακοήθες.
🇻🇦Pope Leo XIV arrives at Gemelli University Hospital in Rome https://t.co/6ohYPe0g0o— Imperial Material ♚ (@implmaterial) October 13, 2026
Το Βατικανό ανακοίνωσε την ακύρωση των συναντήσεων του πάπα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, ενώ την αυριανή εβδομαδιαία ακρόαση θα αναλάβει ο καρδινάλιος Λουίς Αντόνιο Τάγκλε από τις Φιλιππίνες.
Pope Leo XIV has just left the Vatican moments before 1pm local time to head to Rome's Gemelli Hospital for a scheduled operation to remove a "small nodule" from his lung. https://t.co/PCU1cUSWcP— Catholic News Service (@CatholicNewsSvc) October 13, 2026
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και Guardian
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