Στο νοσοκομείο ο πάπας Λέων ΙΔ΄ - Θα υποβληθεί σε επέμβαση για οζίδιο στον πνεύμονα (βίντεο)

Όπως ανέφερε ο ίδιος την περασμένη Κυριακή, απευθυνόμενος στους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, το οζίδιο είναι σαφώς οριοθετημένο και, έπειτα από σύσταση των γιατρών, αποφάσισε να προχωρήσει στην αφαίρεσή του. Ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, γραμματέας του Βατικανού, δήλωσε ότι η διάγνωση ήταν απρόσμενη, εκφράζοντας ωστόσο ανακούφιση επειδή το οζίδιο εντοπίστηκε έγκαιρα. Η επέμβαση θεωρείται χαμηλού κινδύνου και αναμένεται να διαπιστωθεί κατά πόσο το οζίδιο είναι κακοήθες.

🇻🇦Pope Leo XIV arrives at Gemelli University Hospital in Rome https://t.co/6ohYPe0g0o — Imperial Material ♚ (@implmaterial) October 13, 2026

Το Βατικανό ανακοίνωσε την ακύρωση των συναντήσεων του πάπα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, ενώ την αυριανή εβδομαδιαία ακρόαση θα αναλάβει ο καρδινάλιος Λουίς Αντόνιο Τάγκλε από τις Φιλιππίνες.

Pope Leo XIV has just left the Vatican moments before 1pm local time to head to Rome's Gemelli Hospital for a scheduled operation to remove a "small nodule" from his lung. https://t.co/PCU1cUSWcP — Catholic News Service (@CatholicNewsSvc) October 13, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και Guardian