Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι δεν θα επιτραπεί στους Παλαιστίνιους που εκτοπίστηκαν από καταυλισμό προσφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη να επιστρέψουν.
Ο Νετανιάχου αψηφά το Ανώτατο Δικαστήριο: Δεν θα επιστρέψουν οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στην Τζενίν
Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι εκτοπισμένοι από καταυλισμό προσφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν, μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.
Η δήλωση έγινε μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ, την Κυριακή, με την οποία διατάχθηκε ο στρατός να οργανώσει την επιστροφή των κατοίκων της Τζενίν, του Νουρ Σαμς και της Τουλκάρεμ. Οι κάτοικοι εκτοπίστηκαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων το 2025.
Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του κοντά στον καταυλισμό προσφύγων της Τουλκάρεμ, ο Νετανιάχου τον χαρακτήρισε «οχυρό τρομοκρατών» και επαίνεσε τον ισραηλινό στρατό για την «εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τις οδηγίες μας».
«Άκουσα ότι υπάρχει κάποιος στο Ανώτατο Δικαστήριο που είπε ότι οι κάτοικοι πρέπει να επιστρέψουν εδώ. Δεν είναι κάτοικοι, είναι τρομοκράτες», ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
Δεν ήταν σαφές αν αναφερόταν και στους άλλους δύο καταυλισμούς.
Από τον Ιανουάριο του 2025, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν απομακρυνθεί από τρεις καταυλισμούς προσφύγων στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά την έναρξη επιχειρήσεων από τον ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με τον στρατό, οι επιχειρήσεις είχαν στόχο τη διάλυση των υποδομών ένοπλων ομάδων στις περιοχές αυτές. Οι περισσότεροι εκτοπισμένοι δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ θα «παραμείνει φρουρός από τον Ιορδάνη ποταμό μέχρι τη θάλασσα» και κατέληξε: «Θέλω να προειδοποιήσω τους εχθρούς μας ότι είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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