Η ουκρανική επιχείρηση κατά την οποία βυθίστηκε ρωσικό πολεμικό πλοίο σε ναυτική βάση στη Λιβύη πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενο συντονισμό με τους Ευρωπαίους συμμάχους, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ζελένσκι: Χωρίς συντονισμό με Ευρωπαίους συμμάχους η επιχείρηση στη Λιβύη
Ο Ουκρανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση κατά την οποία βυθίστηκε ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Βεγγάζη έγινε χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι επιβεβαίωσε το γεγονός σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε αργά την Παρασκευή με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.
«Συζητήσαμε τα ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή και είναι σημαντικό να κατανοούμε ο ένας τον άλλον», έγραψε. «Επιβεβαίωσα ότι η πρόσφατη επιχείρηση στη Λιβύη πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενο συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους μας».
Η Μελόνι έχει προειδοποιήσει την Ουκρανία να μην επιτρέψει στον πόλεμο με τη Ρωσία να επεκταθεί στη Μεσόγειο. Ο πόλεμος διανύει το πέμπτο έτος, μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022.
Η Ουκρανία ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη της βύθισαν το ρωσικό πολεμικό πλοίο «Merkury» σε ναυτική βάση στη Βεγγάζη και έπληξαν ρωσικό φορτηγό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης. Το Κίεβο ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά όπλων.
Η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι στόχος της επιχείρησης ήταν οι στρατιωτικές δυνάμεις της Μόσχας και όχι η Λιβύη.
«Τόνισα επίσης τη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε ότι οι αρμόδιες αρχές μας θα ανταλλάσσουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και θα διατηρούν άμεση, τακτική και αποτελεσματική επικοινωνία», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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