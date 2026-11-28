Όπως αναφέρει το αμερικανικό περιοδικό Newsweek, στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται το ενδεχόμενο μιας κυβερνοεπίθεσης «μαύρου επιπέδου», της υψηλότερης βαθμίδας στην αμερικανική κλίμακα αξιολόγησης κυβερνοπεριστατικών.

Την ίδια ώρα, η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέα δεδομένα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι οι εκτεταμένες διακοπές λειτουργίας ψηφιακών συστημάτων ενδέχεται να αποτελέσουν τη νέα πραγματικότητα των επόμενων ετών.

Οι έξι βαθμίδες συναγερμού

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν από το 2016 Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Κυβερνοπεριστατικών, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας και κινητοποίησης των κρατικών υπηρεσιών.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η αμερικανική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) δημοσίευσε προσχέδιο επικαιροποίησης του σχεδίου.

Το αμερικανικό σύστημα αξιολόγησης διακρίνει τα κυβερνοπεριστατικά σε έξι επίπεδα σοβαρότητας:

Λευκό (0): Ανεπιβεβαίωτο περιστατικό ή περιστατικό χωρίς ουσιαστικές συνέπειες.

Πράσινο (1): Χαμηλή πιθανότητα ευρύτερων επιπτώσεων.

Κίτρινο (2): Πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια, την οικονομία ή το δημόσιο συμφέρον.

Πορτοκαλί (3): Αναμενόμενες και διαπιστώσιμες επιπτώσεις σε σημαντικούς τομείς.

Κόκκινο (4): Σοβαρό περιστατικό με σημαντικές αναμενόμενες συνέπειες.

Μαύρο (5): Άμεση απειλή για τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών μεγάλης κλίμακας, την κυβερνητική σταθερότητα ή τις ζωές πολιτών.

Το σενάριο της αλυσιδωτής κατάρρευσης

Οι συνέπειες μιας μεγάλης κυβερνοεπίθεσης δεν περιορίζονται στην αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο ή πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ήδη από το 2018, το Εθνικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο Υποδομών των ΗΠΑ είχε επισημάνει ότι μια εκτεταμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης θα μπορούσε να επηρεάσει διαδοχικά την παροχή πόσιμου νερού, τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές, τη διανομή καυσίμων και την υγειονομική περίθαλψη.

Αντίστοιχες ανησυχίες είχε εκφράσει το 2022 η CISA, προειδοποιώντας για τις δυσκολίες διαχείρισης μιας παρατεταμένης κυβερνοκρίσης, αλλά και για την πιθανή εξάντληση του διαθέσιμου προσωπικού και των πόρων.

Η αλληλεξάρτηση των σύγχρονων υποδομών καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την αντιμετώπιση ενός τέτοιου σεναρίου, καθώς η διακοπή λειτουργίας ενός συστήματος μπορεί να επηρεάσει υπηρεσίες σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους συσχετισμούς

Μιλώντας στο Newsweek, η πρώην επικεφαλής πληροφοριακών συστημάτων του Λευκού Οίκου, Τερέζα Πέιτον, υποστήριξε ότι οι εταιρείες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς στις προειδοποιήσεις των επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας.

Η ίδια εκτιμά ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει ενισχύσει τις δυνατότητες των κακόβουλων χρηστών, χωρίς να έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχα αποτελεσματικά εργαλεία προστασίας και αποκατάστασης των συστημάτων.

Από την πλευρά της, η πρώην ανώτερη αξιωματούχος του FBI στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, Σίνθια Κάιζερ, προειδοποίησε ότι οι εκτεταμένες διακοπές ψηφιακών υπηρεσιών ενδέχεται να γίνουν συχνότερες, είτε εξαιτίας κυβερνοεπιθέσεων είτε λόγω τεχνικών αστοχιών.

Οι ανησυχίες ενισχύονται από τις πρόσφατες διακοπές λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, τα προβλήματα στις αερομεταφορές και τα περιστατικά κυβερνοασφάλειας στον τραπεζικό τομέα.

Δεν υπάρχουν, ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στοιχεία που να συνδέουν το σύνολο αυτών των περιστατικών με κάποια συντονισμένη κακόβουλη ενέργεια.

Η κινητοποίηση των αμερικανικών Αρχών

Σε περίπτωση σοβαρής κυβερνοκρίσης, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει συντονισμένη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, με διακριτούς ρόλους για το FBI, τη CISA και τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Στόχος είναι η διερεύνηση της απειλής, η υποστήριξη των πληγέντων οργανισμών και η αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Παράλληλα, οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη οι επιχειρήσεις να διαθέτουν σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και να πραγματοποιούν ασκήσεις ετοιμότητας για το ενδεχόμενο απώλειας βασικών ψηφιακών υπηρεσιών.

Τρόφιμα, νερό, φάρμακα και μετρητά

Στο επίπεδο των νοικοκυριών, οι γενικές ομοσπονδιακές οδηγίες ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης συνιστούν στους πολίτες να διαθέτουν:

Αποθέματα τροφίμων και πόσιμου νερού.

Απαραίτητα φάρμακα.

Μετρητά για την περίπτωση διακοπής των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Εφεδρικά μέσα ηλεκτροδότησης.

Αντίγραφα σημαντικών προσωπικών εγγράφων.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και απέναντι σε απόπειρες οικονομικής απάτης, καθώς μια εκτεταμένη διακοπή τραπεζικών υπηρεσιών θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από επιτήδειους που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι συγκεκριμένες συστάσεις αποτελούν γενικές οδηγίες προετοιμασίας για έκτακτες καταστάσεις και δεν συνιστούν προειδοποίηση για επικείμενη κυβερνοεπίθεση.

Η ανάγκη ενίσχυσης της κυβερνοάμυνας

Η Πέιτον καλεί τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να επενδύσουν περισσότερο στην ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που θα ενισχύουν την κυβερνοάμυνα και θα επιταχύνουν την αποκατάσταση των πληγέντων υποδομών.

Παρά τις ανησυχίες της, εκφράζει την εκτίμηση ότι οι επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν εγκαίρως οι κατάλληλες αποφάσεις.