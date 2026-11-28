Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην αλβανική πρωτεύουσα, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, η κυβέρνηση του οποίου βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικές κινητοποιήσεις από τα τέλη Μαΐου.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν φοιτητές, πολίτες από διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και μέλη της αλβανικής διασποράς που επέστρεψαν στη χώρα με αφορμή την εθνική επέτειο.

🚨 Police in flames, dozens of protesters injured. The toll continues to rise in the Tirana clashes, as citizens demand the ouster of the corrupt Rama–Berisha clique. #Albania https://t.co/8DFfni1Ky4 — Tirana Report (@Tirana_Report) November 28, 2026

Μολότοφ, δακρυγόνα και αντλίες νερού

Επίκεντρο των συγκρούσεων αποτέλεσε η περιοχή έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν διαδηλωτές με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους να εκτοξεύουν πέτρες, βόμβες μολότοφ και άλλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε χρήση δακρυγόνων και αντλιών εκτόξευσης νερού.

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης BalkanWeb και Pamfleti, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τυλίχθηκαν στις φλόγες ένα αστυνομικό όχημα και ένας αστυνομικός.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός, σύμφωνα με δημοσιεύματα, κάνει λόγο για τουλάχιστον 11 τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, δύο δημοσιογράφοι και οκτώ διαδηλωτές.

Οι τραυματίες, σύμφωνα με ενημέρωση του αλβανικού Υπουργείου Υγείας που αναπαράγεται στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Tirana, Albania - 28 november 2026 https://t.co/GhSTYcEja1 — Skerdilajd Zaimi (@PublliusCS_a) November 28, 2026

Έξι μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Οι σημερινές συγκρούσεις αποτελούν το τελευταίο επεισόδιο ενός κύματος διαμαρτυριών που διαρκεί περίπου έξι μήνες.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου, με αφορμή σχέδιο ανάπτυξης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στις νότιες ακτές της Αλβανίας, το οποίο συνδέεται με επενδυτική εταιρεία που ίδρυσε ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σταδιακά οι διαμαρτυρίες διευρύνθηκαν, με φοιτητές και άλλες ομάδες πολιτών να θέτουν ζητήματα διαφθοράς, κόστους ζωής, ποιότητας της εκπαίδευσης και συνθηκών διαβίωσης.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων των διαδηλωτών βρίσκεται πλέον η παραίτηση του Έντι Ράμα και η προώθηση ευρύτερων πολιτικών αλλαγών.