Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό γραφείο στο Ντολμά Μπαχτσέ, στο περιθώριο της προσκυνηματικής επίσκεψης του Έλληνα Προέδρου στην Κωνσταντινούπολη για τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο Κωνσταντίνος Τασούλας είχε ζητήσει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Τούρκο πρόεδρο ενόψει της επίσκεψής του, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αντιπροτείνει τη διεξαγωγή συνάντησης.

Η κυπριακή διάσταση των συνομιλιών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Λευκωσία παρουσιάζει το περιεχόμενο των συνομιλιών μεταξύ των δύο προέδρων, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα ελλαδικών μέσων ενημέρωσης πριν από τη συνάντηση, στην αναμενόμενη θεματολογία περιλαμβανόταν και το Κυπριακό.

Στην ατζέντα αναμενόταν επίσης να βρεθούν ζητήματα που αφορούν τις ευρωτουρκικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων η επικαιροποίηση της συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, καθώς και η απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων εισόδου για Τούρκους πολίτες.

Στο Φανάρι και στη Χάλκη ο Τασούλας

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, προκειμένου να παραστεί στους εορτασμούς προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, ιδρυτή και προστάτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Στο πρόγραμμα της επίσκεψής του περιλαμβάνεται κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, καθώς και επαφές με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

Την Κυριακή, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα επισκεφθεί τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την επαναλειτουργία της.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κωνσταντινούπολη θα εγκαινιάσει επίσης στο Σισμανόγλειο Μέγαρο την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης».