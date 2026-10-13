Αμέλια Έρχαρτ: Η ανατριχιαστική θεωρία για το τέλος της θρυλικής αεροπόρου

Η νέα επιχείρηση εντοπισμού του χαμένου αεροσκάφους πραγματοποιείται στο απομονωμένο νησί Νικουμαρόρο, το οποίο ανήκει στο Κιριμπάτι. Εκεί έφτασε τη Δευτέρα (12/10) ομάδα 17 ερευνητών, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Purdue και του Archaeological Legacy Institute, προκειμένου να εξετάσει ένα αντικείμενο που έχει εντοπιστεί σε δορυφορικές φωτογραφίες.

Το μυστηριώδες αντικείμενο στον βυθό

Το ενδιαφέρον των επιστημόνων επικεντρώνεται σε ένα σημείο της λιμνοθάλασσας του νησιού, όπου διακρίνεται ένας σχηματισμός που θυμίζει τμήματα αεροσκάφους.

Το συγκεκριμένο εύρημα, γνωστό ως «Taraia Object», παρατηρήθηκε σε δορυφορικές εικόνες το 2020. Μεταγενέστερη εξέταση παλαιότερου φωτογραφικού υλικού έδειξε ότι ο ίδιος σχηματισμός διακρίνεται και σε αεροφωτογραφίες του 1938, έναν μόλις χρόνο μετά την εξαφάνιση της Έρχαρτ.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για υπολείμματα του Lockheed Electra 10-E, με το οποίο ταξίδευε η Αμερικανίδα αεροπόρος. Πάντως, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση ότι το αντικείμενο σχετίζεται με το χαμένο αεροσκάφος, ενώ άλλοι ειδικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να είναι ένας πεσμένος κορμός δέντρου.

Τα γιγάντια καβούρια που προκαλούν ανησυχία

Πέρα από τις δυσκολίες που συνεπάγεται η πρόσβαση στο απομονωμένο νησί, τα μέλη της αποστολής καλούνται να αντιμετωπίσουν και τους ιδιαίτερους κινδύνους της τοπικής πανίδας.

Στο Νικουμαρόρο ζουν τα λεγόμενα «καβούρια των καρύδων» (coconut crabs), τα μεγαλύτερα χερσαία καρκινοειδή στον κόσμο, το βάρος των οποίων μπορεί να ξεπεράσει τα τέσσερα κιλά.

Τα συγκεκριμένα ζώα διαθέτουν εξαιρετικά ισχυρές δαγκάνες, ικανές να σπάσουν ακόμη και το σκληρό περίβλημα μιας καρύδας. Τρέφονται με διάφορες οργανικές ύλες, ενώ μπορούν να καταναλώσουν μικρά ζώα και υπολείμματα νεκρών οργανισμών.

Η παρουσία τους έχει επηρεάσει τον σχεδιασμό της αποστολής. Οι επιστήμονες αποφεύγουν να παραμένουν στο νησί κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν τα καβούρια παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα, και επιστρέφουν στο πλοίο τους για να κοιμηθούν.

Το ανατριχιαστικό σενάριο για τον θάνατο της Έρχαρτ

Η ύπαρξη των καβουριών έχει οδηγήσει ορισμένους ερευνητές στη διατύπωση μιας ιδιαίτερα μακάβριας θεωρίας για την εξαφάνιση της Αμερικανίδας αεροπόρου.

Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, η Έρχαρτ και ο πλοηγός της, Φρεντ Νούναν, ενδέχεται να κατάφεραν να προσγειώσουν το αεροσκάφος τους στο Νικουμαρόρο, αφού προηγουμένως είχαν εξαντλήσει τα καύσιμά τους.

Εάν επέζησαν της προσγείωσης, είναι πιθανό να παρέμειναν για κάποιο χρονικό διάστημα στο νησί, χωρίς τελικά να καταφέρουν να διασωθούν.

Η θεωρία υποστηρίζει ότι τα γιγάντια καβούρια ενδέχεται να κατανάλωσαν τις σορούς τους μετά τον θάνατό τους, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει την απουσία ανθρώπινων λειψάνων.

Στο παρελθόν, πειράματα με νεκρά ζώα έδειξαν ότι τα συγκεκριμένα καβούρια έχουν τη δυνατότητα να διαμελίζουν και να διασκορπίζουν υπολείμματα μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η Έρχαρτ πέθανε στο συγκεκριμένο νησί ή ότι τα καβούρια κατανάλωσαν τη σορό της.

Τα ανθρώπινα οστά που εξαφανίστηκαν

Ένα ακόμη στοιχείο που συντηρεί το ενδιαφέρον γύρω από το Νικουμαρόρο είναι η ανακάλυψη ανθρώπινων οστών το 1940.

Τα ευρήματα είχαν προκαλέσει εικασίες ότι ενδεχομένως ανήκαν στην Αμέλια Έρχαρτ, ωστόσο τα οστά χάθηκαν και δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του ατόμου στο οποίο ανήκαν.

Η υπόθεση παραμένει μία από τις πολλές ανεπιβεβαίωτες ενδείξεις που έχουν απασχολήσει τους ερευνητές κατά τη διάρκεια των δεκαετιών.

Ένα μυστήριο που διαρκεί 89 χρόνια

Η Αμέλια Έρχαρτ εξαφανίστηκε στις 2 Ιουλίου 1937, ενώ πραγματοποιούσε μια φιλόδοξη προσπάθεια να ολοκληρώσει τον γύρο του κόσμου με αεροπλάνο.

Μαζί της βρισκόταν ο πλοηγός Φρεντ Νούναν. Το αεροσκάφος τους χάθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης από τη Νέα Γουινέα προς το νησί Χάουλαντ, στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Παρά τις πολυάριθμες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν έκτοτε, ούτε το αεροσκάφος ούτε τα λείψανα των δύο επιβαινόντων έχουν εντοπιστεί με βεβαιότητα.

Η νέα αποστολή αναμένεται να πραγματοποιήσει έρευνες διάρκειας πέντε ημερών στο Νικουμαρόρο, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό για την εξέταση του βυθού.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι αυτή τη φορά θα προκύψουν στοιχεία ικανά να ρίξουν φως σε ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια στην ιστορία της αεροπορίας.