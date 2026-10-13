Ο Βρετανός φωτογράφος Πολ Βόλφγκανγκ Γουέμπστερ, λάτρης της πανκ σκηνής, ήθελε πάντα να φωτογραφίσει τη Βίβιεν Γουέστγουντ, αλλά δεν του δόθηκε η ευκαιρία.
Όταν η Βίβιεν Γουέστγουντ έγινε «Ιωάννα της Λωραίνης» - Οι φωτογραφίες που έμειναν στο συρτάρι
Η Βίβιεν Γουέστγουντ, η θρυλική σχεδιάστρια μόδας που έγινε σύμβολο της πανκ αισθητικής και του ακτιβισμού, βρέθηκε μπροστά στον φακό του Βρετανού φωτογράφου Πολ Βόλφγκανγκ Γουέμπστερ το 2018, σε διαμαρτυρία κατά της υδραυλικής ρωγμάτωσης στο Λάνκασαϊρ. Αδημοσίευτες φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα θα παρουσιαστούν σε έκθεση στο Μάντσεστερ.
Τελικά τα κατάφερε όταν η θρυλική σχεδιάστρια μόδας εμφανίστηκε σε διαμαρτυρία κατά της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking) στο Λάνκασαϊρ, το 2018.
Σε δηλώσεις του στο BBC για το γεγονός ενόψει έκθεσης στο Μάντσεστερ με τις αδημοσίευτες φωτογραφίες του από εκείνη την ημέρα, ο φωτογράφος δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν ακριβώς όπως την ονειρευόταν, προσθέτοντας: «Ήταν σαν την Ιωάννα της Λωραίνης, περπατούσε στον δρόμο με ένα ολόκληρο πλήθος ανθρώπων να την ακολουθεί σαν σε σταυροφορία».
Η αείμνηστη σχεδιάστρια μόδας, η οποία μεγάλωσε στα περίχωρα της πόλης Γκλόσοπ στο Ντέρμπισαϊρ κατά τις δεκαετίες του 1940 και του 1950 προτού μετακομίσει στο Λονδίνο στην εφηβεία της, έγινε σχεδόν εξίσου γνωστή για τον ακτιβισμό της για την προστασία του περιβάλλοντος και τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και για τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής. Παράλληλα με τη δραστηριότητά της στον χώρο της μόδας, αγωνίστηκε ακούραστα για σκοπούς που θεωρούσε σημαντικούς.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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