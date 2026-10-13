Όταν η Βίβιεν Γουέστγουντ έγινε «Ιωάννα της Λωραίνης» - Οι φωτογραφίες που έμειναν στο συρτάρι

Τελικά τα κατάφερε όταν η θρυλική σχεδιάστρια μόδας εμφανίστηκε σε διαμαρτυρία κατά της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking) στο Λάνκασαϊρ, το 2018.

Σε δηλώσεις του στο BBC για το γεγονός ενόψει έκθεσης στο Μάντσεστερ με τις αδημοσίευτες φωτογραφίες του από εκείνη την ημέρα, ο φωτογράφος δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν ακριβώς όπως την ονειρευόταν, προσθέτοντας: «Ήταν σαν την Ιωάννα της Λωραίνης, περπατούσε στον δρόμο με ένα ολόκληρο πλήθος ανθρώπων να την ακολουθεί σαν σε σταυροφορία».

Η αείμνηστη σχεδιάστρια μόδας, η οποία μεγάλωσε στα περίχωρα της πόλης Γκλόσοπ στο Ντέρμπισαϊρ κατά τις δεκαετίες του 1940 και του 1950 προτού μετακομίσει στο Λονδίνο στην εφηβεία της, έγινε σχεδόν εξίσου γνωστή για τον ακτιβισμό της για την προστασία του περιβάλλοντος και τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και για τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής. Παράλληλα με τη δραστηριότητά της στον χώρο της μόδας, αγωνίστηκε ακούραστα για σκοπούς που θεωρούσε σημαντικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ