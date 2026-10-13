Αρχιεπίσκοπος ευλόγησε εικόνα Αγίου φτιαγμένη με AI – Αντιδράσεις για τον «προστάτη του Διαδικτύου» (βίντεο)

Σύμφωνα με το λευκορωσικό μέσο Katolik.life, ο αρχιεπίσκοπος Ταντέους Κοντρουσιέβιτς, πρώην επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στη χώρα, ευλόγησε την εικόνα στις 11 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια τελετής στον ναό της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, στην πόλη Νοβολουκόμλ.

Η εικόνα απεικονίζει τον Άγιο Κάρλο Ακούτις, τον Ιταλό έφηβο που αγιοποιήθηκε από το Βατικανό το 2025 και έγινε ευρύτερα γνωστός ως ο «προστάτης του Διαδικτύου», χάρη στη χρήση της τεχνολογίας για τη διάδοση της καθολικής πίστης.

⛪ Belarus has blessed its first AI-generated religious icon The icon depicts Carlo Acutis, an Italian teenager who was canonized in 2025 and became known as the “Cyber Apostle.” The icon was installed in a Catholic church in Novolukoml, where Archbishop Tadeusz Kondrusiewicz blessed it on October 11. The move has sparked debate on social media, with some believers arguing that AI-generated images should not be used for prayer. — NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2026

Αντιδράσεις για την εικόνα που δημιουργήθηκε με AI

Η πρωτοβουλία προκάλεσε επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πιστούς να εκφράζουν αντιρρήσεις για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία θρησκευτικών εικόνων.

Ορισμένοι υποστήριξαν ότι μια εικόνα που παράγεται από λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να θεωρείται αυθεντική θρησκευτική εικόνα, θέτοντας ερωτήματα για τα όρια αξιοποίησης της τεχνολογίας στη θρησκευτική εικονογραφία.

Σύμφωνα με το Katolik.life, πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση ευλογίας εικόνας που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη στη Λευκορωσία.

Το ανεξάρτητο μέσο Meduza, το οποίο αναδημοσίευσε την είδηση, σημειώνει ότι δεν κατάφερε να εντοπίσει πληροφορίες για αντίστοιχες τελετές σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας.

Ποιος ήταν ο «προστάτης του Διαδικτύου»

Ο Κάρλο Ακούτις γεννήθηκε στην Ιταλία και από μικρή ηλικία ανέπτυξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τη θρησκεία όσο και για την τεχνολογία.

Έμαθε προγραμματισμό και δημιούργησε ιστοσελίδες για καθολικούς οργανισμούς, αξιοποιώντας το Διαδίκτυο ως μέσο διάδοσης της πίστης.

Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ήταν η δημιουργία ιστοσελίδας στην οποία κατέγραφε θρησκευτικά θαύματα από διάφορες περιοχές του κόσμου.

Η δραστηριότητά του στον ψηφιακό κόσμο τού χάρισε τον χαρακτηρισμό «προστάτης του Διαδικτύου», ενώ έγινε γνωστός και ως ο πρώτος Άγιος της γενιάς των millennials.

Ο Ακούτις πέθανε το 2006, σε ηλικία μόλις 15 ετών, έπειτα από μάχη με τη λευχαιμία. Το 2025 το Βατικανό προχώρησε στην αγιοποίησή του, αναγνωρίζοντας επισήμως τη θέση του μεταξύ των Αγίων της Καθολικής Εκκλησίας.

Η ευλογία της εικόνας του, η οποία δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, έφερε εκ νέου στο προσκήνιο τη σχέση της θρησκευτικής παράδοσης με τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες.

Με πληροφορίες από protothema.gr