Iνδία: 13 παιδιά πνίγηκαν στον Γάγγη – Ανατράπηκε πλοιάριο που τα μετέφερε σε γιορτή

Το δυστύχημα έγινε στην περιοχή Βαϊσάλι, στο κρατίδιο Μπιχάρ της ανατολικής Ινδίας. Τα θύματα ήταν όλα κάτω των 15 ετών και κατευθύνονταν σε χώρο όπου πραγματοποιούνταν φεστιβάλ, δήλωσε η αξιωματούχος Βάρσα Σινγκ, σύμφωνα με το Press Trust of India (PTI).

Major #boat #accident has occurred in #Raghopur block, resulting in tragic deaths of 13 children Incident took place in #Ganges River near Rampur Shyamchand village in Raghopur block. Reports indicate that the accident was caused by boat splitting apart. https://t.co/qsRBWcOfMj — Nikita Sareen (@NikitaS_Live) October 14, 2026

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Σουμπόντ Κουμάρ, ανέφερε στο Reuters ότι έξι άνθρωποι διασώθηκαν. Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται, καθώς δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των επιβαινόντων.

Τη θλίψη του για το δυστύχημα εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι. «Η σκέψη μου είναι στις οικογένειες που πενθούν, σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή. Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση όσων τραυματίστηκαν», έγραψε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα X.

Πηγή: ΚΥΠΕ