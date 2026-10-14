Τα «ιδιαίτερα» του Τραμπ στη νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου – Τι της ζήτησε λίγο πριν από το ντεμπούτο της

Το παρασκήνιο της προετοιμασίας της Ζακαράια αποκαλύπτει η New York Post, σύμφωνα με την οποία ο Τραμπ την κάλεσε στο Οβάλ Γραφείο λίγο πριν από την προγραμματισμένη για τις 9:30 το πρωί ενημέρωση της Τρίτης (13/10).

Η συνάντηση είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει ελαφρώς η πρώτη της εμφάνιση, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θέλησε να της δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιούσε το αυξημένο ενδιαφέρον των δημοσιογράφων.

Βασική επιδίωξη του Τραμπ ήταν να προβληθούν τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, ενώ στην ατζέντα περιλαμβανόταν και η ανακοίνωση για την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

«Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλφόιλ να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία», δήλωσε η Ζακαράια κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Katie Zacharia visibly ‘nervous’ in first White House press briefing https://t.co/8uXkh4FpdL https://t.co/vNW7jUZ7Co — New York Post (@nypost) October 13, 2026

Μόλις 14 λεπτά η πρώτη ενημέρωση

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου ακολούθησε τις οδηγίες του Αμερικανού προέδρου, αφιερώνοντας τα πρώτα οκτώ λεπτά στην παρουσίαση του κυβερνητικού έργου.

Χαρακτήρισε τον Τραμπ «δραστήριο πρόεδρο», υποστήριξε ότι η συμμετοχή στις συγκεντρώσεις του βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και παρουσίασε θετικά οικονομικά στοιχεία για τους μισθούς, τις τιμές των φαρμάκων, την απασχόληση και την ενεργειακή παραγωγή.

Η ενημέρωση, ωστόσο, ολοκληρώθηκε σε περίπου 14 λεπτά, με μόλις έξι λεπτά να αφιερώνονται σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Η Ζακαράια επέλεξε να δώσει τον λόγο αποκλειστικά σε δημοσιογράφους των Breitbart, Fox News και Daily Mail, ενώ φωτογραφία από τις σημειώσεις της έδειξε ότι οι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης είχαν προεπιλεγεί.

Πώς την επέλεξε ο Τραμπ μέσα σε λίγες ημέρες

Η προσωπική εμπλοκή του Τραμπ δεν περιορίστηκε στην προετοιμασία της πρώτης ενημέρωσης, καθώς, σύμφωνα με τη New York Post, ο ίδιος είχε αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο και στην επιλογή της νέας εκπροσώπου Τύπου.

Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε συνεργάτες του ότι είχε δεχθεί εισήγηση για την τοποθέτηση της Ζακαράια στη θέση της Καρολάιν Λέβιτ.

Αφού παρακολούθησε ορισμένες τηλεοπτικές εμφανίσεις της, αποφάσισε να επικοινωνήσει μαζί της τηλεφωνικά, παρουσία συμβούλων του, για να διαπιστώσει εάν ενδιαφερόταν να αναλάβει τα νέα καθήκοντα.

Εκείνη την περίοδο, η Ζακαράια εργαζόταν ως σύμβουλος στην Trump Media & Technology Group, την εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα Truth Social.

Η απάντησή της ήταν θετική, ενώ την Τετάρτη επικοινώνησε εκ νέου με τον Τραμπ, διαβεβαιώνοντάς τον ότι η αποχώρησή της από την εταιρεία δεν θα προκαλούσε προβλήματα στη λειτουργία της.

Παραμένει άγνωστο ποιος εισηγήθηκε αρχικά το όνομά της στον Αμερικανό πρόεδρο.

Η συνέντευξη στο Οβάλ Γραφείο και ο ρόλος της Γουάιλς

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η επίσημη συνέντευξη της Ζακαράια στο Οβάλ Γραφείο, παρουσία του διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται η New York Post, ο Τραμπ της προσέφερε τη θέση κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ενώ ο Τσέουνγκ ενημέρωσε την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, πριν από τη δημόσια ανακοίνωση.

Η Γουάιλς δεν είχε παραστεί ούτε στην αρχική τηλεφωνική επικοινωνία ούτε στην επίσημη συνέντευξη, γεγονός που δημιούργησε ερωτήματα για τον βαθμό εμπλοκής της στη διαδικασία.

Τέταρτη πηγή διέψευσε πληροφορίες ότι είχε ενημερωθεί για την επιλογή από την πρώην εκπρόσωπο Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο γυναίκες δεν είχαν επικοινωνήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης.

Η προηγούμενη απομάκρυνσή της από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Η Ζακαράια, συντηρητική πολιτική σχολιάστρια με νομικό υπόβαθρο, είχε εργαστεί νωρίτερα φέτος για σύντομο χρονικό διάστημα ως εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η θητεία της εκεί διήρκεσε μόλις λίγες εβδομάδες, καθώς απομακρύνθηκε στο πλαίσιο αλλαγών στο προσωπικό που ακολούθησαν την αποπομπή της υπουργού Κρίστι Νόεμ και του Κόρεϊ Λεβαντόφσκι.

Ο τελευταίος, ο οποίος λειτουργούσε ουσιαστικά ως προσωπάρχης της Νόεμ και φερόταν να διατηρεί προσωπική σχέση μαζί της, υπερασπίστηκε την επιλογή της Ζακαράια για τη νέα θέση.

Σε γραπτό μήνυμά του προς τη New York Post υποστήριξε ότι επιλέχθηκε «λόγω των ικανοτήτων της και της ακλόνητης αφοσίωσής της στον πρόεδρο».

Απέφυγε, πάντως, να διευκρινίσει εάν ήταν ο ίδιος που είχε προτείνει το όνομά της στον Τραμπ.

Η τοποθέτηση της Ζακαράια ανακοινώθηκε την Παρασκευή, ενώ η ανάληψη των καθηκόντων της πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Έτσι, η νέα εκπρόσωπος Τύπου είχε ουσιαστικά μόλις μία ημέρα στη διάθεσή της για να γνωρίσει τους συνεργάτες της και να προετοιμαστεί για την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων, πριν δεχθεί τις τελευταίες οδηγίες απευθείας από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Πηγή: protothema.gr / New York Post