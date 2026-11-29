Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκε την Κυριακή η συνάντηση του υπηρεσιακού πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ, Γκαντί Άιζενκοτ, με αντικείμενο τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο στρατιωτικό αρχηγείο στο Τελ Αβίβ και διήρκεσε περίπου δύο ώρες.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, το Λικούντ και το Γιασάρ ανέφεραν ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε επαγγελματικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιχειρούν να γεφυρώσουν τις μεταξύ τους διαφορές. Προηγήθηκε ενημέρωση για ζητήματα ασφαλείας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Times of Israel, οι σημαντικές διαφωνίες που χωρίζουν τα δύο κόμματα παρέμειναν, με αποτέλεσμα να μην προγραμματιστούν νέες συναντήσεις μεταξύ των διαπραγματευτικών τους ομάδων.

Ο Άιζενκοτ φέρεται να ξεκαθάρισε στον Νετανιάχου ότι παραμένει προσηλωμένος στη συνεργασία με τους πολιτικούς του συμμάχους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Λικούντ στην κυβέρνηση μετά τον σχηματισμό της, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθεί τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις της.

Η πρόταση Νετανιάχου για εναλλαγή στην πρωθυπουργία

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την ανακοίνωση του Νετανιάχου το βράδυ του Σαββάτου ότι είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει αρχικά την πρωθυπουργία στον Άιζενκοτ, στο πλαίσιο συμφωνίας για εναλλαγή των δύο πολιτικών στην ηγεσία της κυβέρνησης.

Ο επικεφαλής του Γιασάρ ανταποκρίθηκε στην πρόταση, δίνοντας στο Λικούντ προθεσμία 24 ωρών για την επίτευξη συμφωνίας.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Μπένετ

Στο μεταξύ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των Times of Israel, ο Άιζενκοτ συναντήθηκε το απόγευμα της Κυριακής με τον πρώην πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ στη Χερτσλιγιά, έπειτα από πολύωρες διαβουλεύσεις μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων των κομμάτων τους.

Βασικό σημείο διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης παραμένει η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων Εβραίων, καθώς ο Μπένετ αντιτίθεται στις γενικευμένες εξαιρέσεις από τη στράτευση.

Ο Μπένετ είναι ο μοναδικός επικεφαλής κόμματος από το πολιτικό μπλοκ του Άιζενκοτ που έχει ταχθεί υπέρ μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή του Λικούντ.

Προθεσμία μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου

Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται περισσότερο από έναν μήνα μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, από τις οποίες κανένα από τα δύο πολιτικά μπλοκ δεν εξασφάλισε αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο Άιζενκοτ, στον οποίο ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, έχει περιθώριο μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα να ζητήσει παράταση 14 ημερών.