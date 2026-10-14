Περίπου 224 δισ. ευρώ η στήριξη ΕΕ και κρατών μελών προς Ουκρανία, σύμφωνα με EPRS

Στο σημείωμα γίνεται επίσης αναφορά στη συζήτηση για τη μελλοντική στήριξη της Ουκρανίας στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Στις 11 Ιουνίου 2026, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου είχε καταθέσει αναθεωρημένο διαπραγματευτικό πλαίσιο, ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου δεν κατέληξε σε συμφωνία για τα ποσά και ανέθεσε στην επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις.

Το ενημερωτικό σημείωμα, με τίτλο «State of play: EU support to Ukraine», εξετάζει μεταξύ άλλων, τη χρηματοδοτική και τη στρατιωτική στήριξη, το νέο δάνειο προς την Ουκρανία, το Ukraine Facility και τη χρήση εσόδων από ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, που παρατίθενται από την EPRS, η συνολική στρατιωτική βοήθεια που έχει παράσχει έως σήμερα η «Ομάδα Ευρώπη» υπερβαίνει τα 77,9 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής βοήθειας παρέχεται απευθείας από τα κράτη μέλη, ενώ σε επίπεδο ΕΕ διοχετεύεται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη.

Με βάση διαφορετικό σύνολο δεδομένων του Ινστιτούτου του Κιέλου, η EPRS αναφέρει ότι έως τα τέλη Ιουνίου 2026 τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είχαν διαθέσει 85,7 δισ. ευρώ στρατιωτικής στήριξης, ενώ επιπλέον 87,9 δισ. ευρώ είχαν δεσμευθεί αλλά δεν είχαν ακόμη κατανεμηθεί. Οι συνολικές στρατιωτικές δεσμεύσεις ανέρχονταν έτσι σε 173,6 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο δάνειο στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ για το 2026 και το 2027, το οποίο συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2025. Από το συνολικό ποσό, ενδεικτικά 30 δισ. ευρώ προορίζονται για μακροοικονομική και δημοσιονομική στήριξη και 60 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας.

Έως τις 18 Σεπτεμβρίου η Κομισιόν είχε εκταμιεύσει σχεδόν 15 δισ. ευρώ από το συγκεκριμένο δάνειο. Μεταξύ των εκταμιεύσεων για την άμυνα περιλαμβάνονται ποσά για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους, συστήματα αεράμυνας και μαχητικά αεροσκάφη.

Η EPRS καταγράφει, παράλληλα, αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσον το δάνειο των 90 δισ. ευρώ θα επαρκέσει για τις ανάγκες της Ουκρανίας έως το τέλος του 2027. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, το χρηματοδοτικό κενό μόνο για το 2026 εκτιμάται σε περίπου 23 δισ. ευρώ, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπολογίζει τις συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες για την περίοδο 2026-2029 σε περίπου 140,3 δισ. δολάρια βάσει του βασικού του σεναρίου.

Το ΔΝΤ είχε εγκρίνει τον Φεβρουάριο του 2026 νέο τετραετές πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 5,9 δισ. SDR, περίπου 8,1 δισ. δολαρίων. Τον Ιούλιο εκταμιεύθηκε επιπλέον ποσό περίπου 690 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ταμείου που επικαλείται η EPRS, οι επιδόσεις της Ουκρανίας κρίθηκαν συνολικά σε γενικές γραμμές ικανοποιητικές, αν και ορισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είχαν καθυστερήσει.

Οι συνολικές ανάγκες ανάκαμψης και ανοικοδόμησης της Ουκρανίας εκτιμήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2026 σε 587,7 δισ. δολάρια για περίοδο δέκα ετών, σύμφωνα με κοινή αξιολόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, της ουκρανικής κυβέρνησης, της ΕΕ και του ΟΗΕ που παρατίθεται στο σημείωμα.

Σε ό,τι αφορά το Ukraine Facility, το οποίο δημιουργήθηκε για να στηρίξει την ανάκαμψη, την ανοικοδόμηση και την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας, το αρχικό χρηματοδοτικό πλαίσιο ανερχόταν έως τα 50 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2027. Μέχρι τις 8 Ιουνίου 2026, το Συμβούλιο είχε εγκρίνει επτά τακτικές πληρωμές συνολικού ύψους άνω των 29,5 δισ. ευρώ.

Για την περίοδο 2028-2034, η πρόταση της Κομισιόν για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει 88,9 δισ. ευρώ, σε τιμές 2025, για τη στήριξη της Ουκρανίας. Η χρηματοδότηση θα μπορεί να παρέχεται με τη μορφή επιχορηγήσεων, εγγυήσεων ή δανείων, με ανώτατο ετήσιο ποσό 13,5 δισ. ευρώ από ειδικό αποθεματικό για την Ουκρανία.

Το σημείωμα εξετάζει επίσης το ζήτημα των ακινητοποιημένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Η αξία των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν ακινητοποιηθεί στην ΕΕ εκτιμάται σε περίπου 210 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να βρίσκεται στο Βέλγιο. Από τα έσοδα που έχουν δημιουργήσει τα στοιχεία αυτά έχουν προκύψει συνολικά περίπου 8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 95% διοχετεύεται προς την Ουκρανία μέσω του Μηχανισμού Συνεργασίας Δανείων για την Ουκρανία και το 5% μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη.

Η EPRS σημειώνει ότι η πλήρης κατάσχεση των ακινητοποιημένων περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας εξακολουθεί να αποτελεί νομικά αμφισβητούμενο ζήτημα. Το Βέλγιο έχει εκφράσει αντίθεση σε περαιτέρω άμεση χρήση τους ως εγγύηση ή πηγή χρηματοδότησης για νέο δάνειο, επικαλούμενο νομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους και ζητώντας πλήρη επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ των κρατών μελών.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ