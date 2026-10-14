Ιμάμογλου από το εδώλιο: «Θέλουν να με αποκλείσουν από τις εκλογές» – Σφοδρή επίθεση σε Ερντογάν και υπουργό Δικαιοσύνης

Η απολογία του Εκρέμ Ιμάμογλου ξεκίνησε σήμερα, στη Σηλυβρία, στο πλαίσιο της μεγάλης δίκης για τον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης.

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος από τον Μάρτιο του 2025, αντιμετωπίζει κατηγορίες για τις οποίες η εισαγγελία ζητεί συνολική ποινή που φτάνει τα 2.352 χρόνια κάθειρξης.

«Όλες οι δίκες έχουν έναν στόχο: Να μη γίνω υποψήφιος»

Ο Ιμάμογλου υποστήριξε ότι οι διαφορετικές δικαστικές υποθέσεις εναντίον του αποτελούν στην πραγματικότητα έναν ενιαίο μηχανισμό πολιτικού αποκλεισμού.

Χαρακτήρισε μάλιστα τις διώξεις σε βάρος του «φάκελο αποκλεισμού υποψηφιότητας» (Adaysızlaştırma dosyası).

Συνέδεσε την ακύρωση του πανεπιστημιακού του διπλώματος στις 18 Μαρτίου 2025 με την αστυνομική επιχείρηση εναντίον του την επόμενη ημέρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για δύο σκέλη του ίδιου σχεδίου.

Επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης: «Παρασύρατε το AKP σε μια δίνη»

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η επίθεσή του κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχει δημιουργήσει έναν μηχανισμό συνεχών αστυνομικών και δικαστικών επιχειρήσεων.

«Προειδοποιώ το AKP από την κορυφή μέχρι τη βάση. Βρίσκεστε μέσα σε μια δίνη επιχειρήσεων», δήλωσε.

Ο Ιμάμογλου υποστήριξε ότι η Τουρκία έχει μετατραπεί σε μια χώρα όπου οι πολίτες ξυπνούν καθημερινά με ειδήσεις για νέες συλλήψεις και δικαστικές διώξεις.

«Έκλεισαν το Halk TV την ημέρα της απολογίας μου – Σύμπτωση;»

Ο φυλακισμένος δήμαρχος αναφέρθηκε και στις σημερινές εξελίξεις στο τηλεοπτικό δίκτυο Halk TV, στο οποίο επιβλήθηκε διαχείριση επιτρόπου και διακόπηκε η μετάδοσή του.

Όπως είπε, πληροφορήθηκε την εξέλιξη από τους γονείς του κατά τη δεκάλεπτη εβδομαδιαία τηλεφωνική επικοινωνία που δικαιούται.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι η επέμβαση στον τηλεοπτικό σταθμό συνέπεσε με την έναρξη της απολογίας του, αναρωτήθηκε ειρωνικά εάν πρόκειται για σύμπτωση.

«Σκάνδαλο με τα funds και ο υπουργός δεν κούνησε ούτε το δαχτυλάκι του»

Ο Ιμάμογλου αναφέρθηκε και στο μεγάλο σκάνδαλο των επενδυτικών funds στην Τουρκία, κατηγορώντας την κυβέρνηση για επιλεκτική κινητοποίηση των δικαστικών αρχών.

Υποστήριξε ότι οι αρχές κινήθηκαν με εξαιρετική ταχύτητα εναντίον του Δήμου Κωνσταντινούπολης, ενώ δεν επέδειξαν αντίστοιχη αποφασιστικότητα στην υπόθεση των επενδυτικών κεφαλαίων, όπου χιλιάδες πολίτες καταγγέλλουν οικονομικές απώλειες.

«Όταν έγινε το σκάνδαλο των funds, ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν κούνησε ούτε το δαχτυλάκι του», ανέφερε.

«Το κράτος ανήκει στον λαό, όχι στην κυβέρνηση»

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση Ερντογάν, ο Ιμάμογλου κατηγόρησε την εξουσία ότι επιχειρεί να μετατρέψει το κράτος σε κομματικό και στη συνέχεια σε οικογενειακό μηχανισμό.

«Συνεχίζετε την καταπίεση για να συγκαλύψετε τα σκάνδαλά σας. Σας προειδοποιώ για τελευταία φορά: Σταματήστε! Δεν μπορείτε να σταθείτε εμπόδιο μπροστά σε αυτόν τον λαό», δήλωσε.

Παράλληλα, επικαλέστηκε παλαιότερη δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την ελευθερία της έκφρασης και τη συκοφαντία, κατηγορώντας όσους χαρακτηρίζουν κατηγορουμένους και τις οικογένειές τους κλέφτες πριν εκδοθεί δικαστική απόφαση.

Συνεχίζεται η απολογία – Το Σάββατο νέα δικαστική απόφαση

Η απολογία του Ιμάμογλου αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις ημέρες, ενώ το Σάββατο 17 Οκτωβρίου αναμένεται ενδιάμεση δικαστική απόφαση.

Μέχρι στιγμής, ο Ιμάμογλου έχει επικεντρωθεί κυρίως στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης, παρουσιάζοντας τις διώξεις εναντίον του ως προσπάθεια αποκλεισμού του από την προεδρική αναμέτρηση.

Η αναλυτική αντίκρουση των επιμέρους κατηγοριών της δικογραφίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Πηγή: edotourkia.gr