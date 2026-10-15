Απίστευτες εικόνες από τα Στενά του Ορμούζ: iPhone και αρώματα επιπλέουν μετά τη βύθιση πλοίου με 2.500 κοντέινερ (βίντεο)

Το περιστατικό αφορά το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων GFS Pride, με σημαία Σιγκαπούρης, το οποίο βυθίστηκε στα Στενά του Ορμούζ, αφού προηγουμένως είχε δεχθεί πλήγμα και είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο εσωτερικό του. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το πλοίο χτυπήθηκε στις 13 Οκτωβρίου από βλήμα άγνωστης προέλευσης, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές και να τυλιχθεί στις φλόγες. Η βύθισή του επιβεβαιώθηκε την επόμενη ημέρα από τις αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές της Σιγκαπούρης.

Και τα 21 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

iPhone και αρώματα στη θάλασσα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρονται να καταγράφουν τις συνέπειες της βύθισης. Σε αυτό εμφανίζονται εμπορευματοκιβώτια και διάφορα αντικείμενα να επιπλέουν στη θάλασσα, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για προϊόντα μεγάλης εμπορικής αξίας.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα The National, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν ισχυρισμοί ότι ανάμεσα στα εμπορεύματα βρίσκονται κινητά τηλέφωνα iPhone και ακριβά αρώματα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, μικρά σκάφη φέρονται να έχουν προσεγγίσει το σημείο, με επιβαίνοντες να προσπαθούν να περισυλλέξουν προϊόντα από τη θάλασσα. Σε μία από τις αναρτήσεις γίνεται λόγος ακόμη και για άτομα που προσφέρουν προς πώληση iPhone και αρώματα επί τόπου. Πάντως, η The National επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα βίντεο δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα και δεν έχει καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθεί ότι όλα προέρχονται από το περιστατικό του GFS Pride.

Η παρουσία εμπορευματοκιβωτίων και αντικειμένων στη θάλασσα επιβεβαιώνεται, ωστόσο, από δορυφορική εικόνα της 14ης Οκτωβρίου, η οποία δημοσιοποιήθηκε μέσω του Reuters.

#WATCH : iPhones and Other Goods Seen Floating at Sea After Container Ship Sinks in Strait of Hormuz iPhones and other goods are reportedly floating in the sea after a container ship carrying more than 2,500 containers sank near the Strait of Hormuz. Iran’s Revolutionary Guard Navy said the vessel struck a naval mine and caught fire. However, the exact cause and whether the incident involved the same vessel reported hit by unidentified projectiles remain unclear. — upuknews (@upuknews1) October 15, 2026

Πάνω από 2.500 κοντέινερ, σύμφωνα με το Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστηρίζουν ότι το πλοίο μετέφερε περισσότερα από 2.500 εμπορευματοκιβώτια, κάνοντας επίσης λόγο για φορτίο που περιλάμβανε παράνομα εμπορεύματα.

Σύμφωνα με την The National, το GFS Pride είχε μεταφορική ικανότητα 2.824 τυποποιημένων εμπορευματοκιβωτίων, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί πόσα μετέφερε τη στιγμή της βύθισης, καθώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημος κατάλογος του φορτίου του.

Οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν παράλληλα τους αλιείς και τα μικρά σκάφη να αποφεύγουν την περιοχή, εξαιτίας των εμπορευματοκιβωτίων που επιπλέουν στη θάλασσα.

Μυστήριο με τα αίτια της βύθισης

Την ίδια ώρα, αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες για τα ακριβή αίτια της βύθισης. Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε ότι το GFS Pride προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη, ενώ ακολουθούσε διαδρομή που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει μη εξουσιοδοτημένη. Ωστόσο, οι ναυτιλιακές αρχές της Σιγκαπούρης ανέφεραν ότι το πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης προέλευσης. Η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Marisks επισήμανε ότι δεν υπάρχουν ανεξάρτητα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό περί θαλάσσιας νάρκης.