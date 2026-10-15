Ρωσία: Έφοδος στο σπίτι και ανάκριση του διευθυντή της ανεξάρτητης εφημερίδας Novaya Gazeta

Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγές των δυνάμεων επιβολής του νόμου, μετέδωσε ότι ο Σεργκέι Σακαλόφ, μετά την έρευνα που έγινε στο σπίτι του, ανακρίθηκε σχετικά με μια υπόθεση που αφορά «παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων».

Η εφημερίδα «Novaya Gazeta», που είναι ένα από τα πιο γνωστά μέσα ενημέρωσης ερευνητικής δημοσιογραφίας της Ρωσία, ανέφερε ότι το προσωπικό έχασε την επαφή με τον Σακαλόφ γύρω στο μεσημέρι τοπική ώρα, λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη μιας σύσκεψης της συντακτικής ομάδας.

Ο Σακαλόφ μεταφέρθηκε στα γραφεία της κρατικής Ανακριτικής Επιτροπής, ανέφερε η εφημερίδα, προσθέτοντας ότι είχε σταλεί δικηγόρος για να τον συναντήσει εκεί.

Η Ρωσία έχει αυστηροποιήσει τους νόμους για την λογοκρισία και αυξήσει τις πιέσεις στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022. Η οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα λέει ότι 50 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φυλακή.

Οι ρωσικές αρχές συνέλαβαν την Τρίτη ένα Ιάπωνα δημοσιογράφου ως ύποπτο για διενέργεια κατασκοπείας, και η σύλληψη του συνιστά την πρώτη σε αυτό το επίπεδο ξένου δημοσιογράφου μετά τη σύλληψη το 2023 του δημοσιογράφου της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal Έβαν Γκέρσκοβιτς.

Η εφημερίδα Novaya Gazeta που ιδρύθηκε το 1993, είναι γνωστή για τις έρευνες της για την διαφθορά και τα επικριτικά της άρθρα για Ρώσους πολιτικούς.

Ένας από τους δημοσιογράφους της, ο Όλεγκ Ρολντούγκιν, συνελήφθη τον Απρίλιο με τις κατηγορίες ότι έδωσε στην δημοσιότητα προσωπικά δεδομένα, ένα αδίκημα που επισείει ποινές φυλάκισης έως 10 χρόνια.

Ο πρώην διευθυντής της Novaya Gazeta Ντμίτρι Μουράτοφ είχε τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2021 μοιράστηκε το βραβείο και το αφιέρωσε σε έξι συναδέλφους του που δολοφονήθηκαν λόγω του δημοσιογραφικού τους έργου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ