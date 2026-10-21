Ξεχασμένες περιουσίες στις ελβετικές τράπεζες: Εκατομμύρια χωρίς ιδιοκτήτες – Στις λίστες και ελληνικά ονόματα

Πρόκειται για τους λεγόμενους αδρανείς λογαριασμούς, οι οποίοι δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους και παρέμειναν ανέγγιχτοι επί δεκαετίες. Πίσω από ορισμένους βρίσκονται οικογενειακές περιουσίες, κληρονομιές που δεν αναζητήθηκαν ποτέ, αλλά και κεφάλαια ανθρώπων που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το ελβετικό τραπεζικό απόρρητο, που για χρόνια αποτελούσε χαρακτηριστικό γνώρισμα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, συνέβαλε στη δυσκολία εντοπισμού αρκετών από αυτές τις περιουσίες.

Από το Ολοκαύτωμα στους ξεχασμένους κληρονόμους

Ένα από τα πλέον σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας των ελβετικών τραπεζών συνδέεται με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου, πολλοί Ευρωπαίοι, ανάμεσά τους και Εβραίοι που διώκονταν από το ναζιστικό καθεστώς, είχαν μεταφέρει τις οικονομίες και τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Ελβετία.

Αρκετοί από αυτούς δολοφονήθηκαν στο Ολοκαύτωμα, αφήνοντας πίσω τους καταθέσεις τις οποίες οι συγγενείς τους δυσκολεύονταν να εντοπίσουν ή να διεκδικήσουν.

Το ζήτημα προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις και δικαστικές διεκδικήσεις, οδηγώντας στα τέλη της δεκαετίας του 1990 σε ιστορικό συμβιβασμό ύψους 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ελβετικές τράπεζες.

Η δημιουργία αδρανών λογαριασμών συνεχίστηκε και μεταπολεμικά. Καταθέτες από διάφορες χώρες άνοιγαν λογαριασμούς στην Ελβετία, συχνά χωρίς να ενημερώνουν τις οικογένειές τους. Όταν πέθαιναν, τα χρήματα μπορούσαν να παραμείνουν στις τράπεζες, χωρίς οι κληρονόμοι να γνωρίζουν ότι είχαν δικαίωμα σε αυτά.

Τι συμβαίνει όταν ένας λογαριασμός παραμένει ξεχασμένος για 60 χρόνια

Από το 2015 εφαρμόζεται στην Ελβετία ειδικό πλαίσιο για τη διαχείριση τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων των οποίων οι δικαιούχοι δεν έχουν εντοπιστεί.

Σύμφωνα με την Ένωση Ελβετικών Τραπεζών, όταν περάσουν δέκα χρόνια χωρίς επικοινωνία μεταξύ τράπεζας και πελάτη, τα περιουσιακά στοιχεία χαρακτηρίζονται ως στοιχεία χωρίς επαφή με τον δικαιούχο. Ακολουθεί περίοδος 50 ετών κατά την οποία θεωρούνται αδρανή.

Μετά τη συμπλήρωση συνολικά 60 ετών από την τελευταία επικοινωνία, τα στοιχεία των δικαιούχων δημοσιοποιούνται μέσω της επίσημης πλατφόρμας dormantaccounts.ch, εφόσον η περιουσία υπερβαίνει τα 500 ελβετικά φράγκα ή η αξία της είναι άγνωστη.

Η διαδικασία αφορά όχι μόνο τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και θυρίδες ασφαλείας που ενδέχεται να περιέχουν τιμαλφή, πολύτιμα αντικείμενα ή έγγραφα.

Πότε τα χρήματα καταλήγουν στο ελβετικό κράτος

Με τη δημοσίευση των στοιχείων αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τους πιθανούς δικαιούχους.

Η γενική προθεσμία υποβολής αξιώσεων είναι ένα έτος, ενώ για παλαιότερους λογαριασμούς, στους οποίους η τελευταία επαφή είχε πραγματοποιηθεί το 1954 ή νωρίτερα, προβλέπεται πενταετής περίοδος.

Εάν δεν εμφανιστεί πρόσωπο που μπορεί να αποδείξει νόμιμο δικαίωμα στην περιουσία, τα χρήματα μεταφέρονται στην Ελβετική Συνομοσπονδία.

Μετά τη μεταφορά, οι σχετικές αξιώσεις αποσβένονται οριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής, το ελβετικό κράτος έχει εισπράξει 96,6 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα από αζήτητες περιουσίες. Το συγκεκριμένο συνολικό ποσό δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τα επίσημα στοιχεία που εξετάστηκαν.

Ελληνικά ονόματα ανάμεσα στους δικαιούχους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά σε ονόματα ελληνικής προέλευσης που έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς στις δημοσιοποιημένες καταστάσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν εντοπιστεί δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις, καθώς και λογαριασμοί με τελευταία γνωστή διεύθυνση κατοικίας στην Αθήνα, στον Πειραιά ή στη Θεσσαλονίκη.

Αρκετοί από αυτούς φέρονται να δημιουργήθηκαν μεταξύ των δεκαετιών του 1940 και του 1960.

Η παρουσία ελληνικού ονόματος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει σήμερα ζωντανός δικαιούχος ή ότι η περιουσία παραμένει διαθέσιμη προς διεκδίκηση. Κάθε περίπτωση εξετάζεται χωριστά, με βάση τα στοιχεία της τράπεζας και τα έγγραφα των ενδιαφερομένων.

Πώς μπορεί κάποιος να αναζητήσει ξεχασμένη κληρονομιά

Όσοι υποψιάζονται ότι κάποιος συγγενής τους διατηρούσε καταθέσεις σε ελβετική τράπεζα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα αναζήτησης.

Εφόσον γνωρίζουν την τράπεζα, μπορούν να απευθυνθούν απευθείας σε αυτήν. Διαφορετικά, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης μέσω του Ελβετικού Τραπεζικού Διαμεσολαβητή (Swiss Banking Ombudsman), ο οποίος διαθέτει ειδικό μηχανισμό εντοπισμού αδρανών περιουσιακών στοιχείων.

Μάλιστα, η έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν συμπληρωθούν 60 χρόνια από την τελευταία επαφή με τον καταθέτη.

Για την αναγνώριση δικαιώματος απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία, όπως πιστοποιητικά συγγένειας, έγγραφα κληρονομικής διαδοχής και άλλα δικαιολογητικά που συνδέουν τον αιτητή με τον αρχικό κάτοχο.

Η διαδικασία δεν εγγυάται ότι θα εντοπιστεί λογαριασμός ή ότι θα εγκριθεί η διεκδίκηση.