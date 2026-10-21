Το τεστ του ενός λεπτού που αποκαλύπτει πολλά για την καρδιά σας - Πόσο πρέπει να πέφτουν οι παλμοί

Πρόκειται για την ανάκαμψη του καρδιακού ρυθμού (Heart Rate Recovery – HRR), δηλαδή τη διαφορά ανάμεσα στους παλμούς αμέσως μετά την άσκηση και σε εκείνους που καταγράφονται ένα λεπτό αργότερα.

Σύμφωνα με την καρδιολόγο Νίκα Γκόλντερμπεργκ, από τη Σχολή Ιατρικής Grossman του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ο συγκεκριμένος δείκτης μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την καρδιαγγειακή κατάσταση ενός ατόμου.

Μάλιστα, μελέτη της Κλινικής του Κλίβελαντ, που δημοσιεύθηκε το 1999 και παρακολούθησε περίπου 2.400 ενήλικες για έξι χρόνια, διαπίστωσε ότι όσοι παρουσίαζαν χαμηλό δείκτη ανάκαμψης είχαν περίπου τετραπλάσια πιθανότητα θανάτου κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Πώς γίνεται το τεστ του ενός λεπτού

Η μέτρηση είναι σχετικά απλή και μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα έξυπνο ρολόι ή με χειροκίνητη καταμέτρηση των παλμών.

Μετά από άσκηση που αυξάνει αισθητά τον καρδιακό ρυθμό, μετράτε τους παλμούς σας αμέσως μόλις σταματήσετε. Έπειτα, ξεκουράζεστε για ένα λεπτό και επαναλαμβάνετε τη μέτρηση.

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο τιμές αποτελεί τον δείκτη HRR.

Ενδεικτικά, μείωση κατά τουλάχιστον 18 παλμούς στο πρώτο λεπτό θεωρείται γενικά θετικό σημάδι, ενώ πτώση μικρότερη των 12 παλμών μπορεί να χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση. Ωστόσο, οι τιμές επηρεάζονται από την ηλικία, τη φυσική κατάσταση και τον τρόπο διεξαγωγής της μέτρησης και δεν αποτελούν από μόνες τους διάγνωση.

Γιατί έχει σημασία η γρήγορη ανάκαμψη

Η ταχύτητα με την οποία μειώνονται οι παλμοί σχετίζεται με τη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος, το οποίο ρυθμίζει την αντίδραση του οργανισμού στην άσκηση και την ξεκούραση.

«Έχουμε αυτά τα δύο συστήματα που δρουν στην καρδιά: έχουμε ένα φρένο και έχουμε ένα γκάζι», εξηγεί η Λίντσεϊ Μπότομς, καθηγήτρια επιστημών άσκησης και υγείας στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire.

Κατά την άσκηση ενεργοποιείται το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, αυξάνοντας τους καρδιακούς παλμούς. Όταν η προσπάθεια σταματά, το παρασυμπαθητικό σύστημα βοηθά τον οργανισμό να επιστρέψει σταδιακά σε κατάσταση ηρεμίας.

Πώς μπορείτε να βελτιώσετε τον δείκτη

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η συστηματική αερόβια άσκηση μπορεί να βελτιώσει την ανάκαμψη του καρδιακού ρυθμού.

«Αν θέλετε να βελτιώσετε την ανάκαμψη του καρδιακού ρυθμού, δοκιμάστε το περπάτημα σε μέτριο ρυθμό, την ποδηλασία ή, αν μπορείτε, το τζόγκινγκ, το τρέξιμο ή την κολύμβηση», συστήνει η Γκόλντερμπεργκ, προτείνοντας επίσης τον χορό.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όσοι παρουσιάζουν ασυνήθιστα αργή ανάκαμψη θα πρέπει να συμβουλεύονται γιατρό για πληρέστερη αξιολόγηση. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από άτομα με γνωστά καρδιολογικά προβλήματα, τα οποία δεν πρέπει να επιχειρούν δοκιμασίες έντονης άσκησης χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Με πληροφορίες από lifo.gr