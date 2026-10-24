Ισπανία: Σάλος για βίντεο deepfake με τη σύζυγο του Πέδρο Σάντσεθ

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Guardian, το βίντεο, που αναρτήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς του Λαϊκού Κόμματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζει ψηφιακά αναπαραγόμενες εκδοχές πολιτικών προσώπων να προβαίνουν σε δηλώσεις που ουδέποτε έκαναν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι παραδέχονται εμπλοκή σε υποθέσεις διαφθοράς και άλλες παρατυπίες.

Στο βίντεο, η Μπεγόνια Γκόμεθ εμφανίζεται να ισχυρίζεται ότι εξασφάλισε πανεπιστημιακή θέση χάρη στην ιδιότητα του συζύγου της ως πρωθυπουργού. Σε άλλη σκηνή, ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, εμφανίζεται να μιλά για κοσμήματα κρυμμένα σε χρηματοκιβώτιο, ενώ περιλαμβάνονται επίσης ψηφιακές αναπαραστάσεις άλλων πρώην στελεχών των Σοσιαλιστών.

Οι αναφορές παραπέμπουν σε δικαστικές έρευνες και καταγγελίες που έχουν απασχολήσει την ισπανική πολιτική σκηνή. Ωστόσο, οι δηλώσεις που ακούγονται στο βίντεο είναι κατασκευασμένες μέσω τεχνητής νοημοσύνης και δεν αποτελούν πραγματικές παραδοχές των προσώπων που εμφανίζονται. Τόσο η Γκόμεθ όσο και ο Θαπατέρο έχουν αρνηθεί ότι διέπραξαν οποιαδήποτε παρανομία στις υποθέσεις που τους αφορούν.

Μέχρι την Παρασκευή, το βίντεο είχε συγκεντρώσει σχεδόν δύο εκατομμύρια προβολές, σύμφωνα με το Reuters.

Αντιδράσεις και νομικές κινήσεις

Η δημοσίευση προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Σοσιαλιστών, οι οποίοι κατηγορούν το Λαϊκό Κόμμα ότι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τη διάδοση παραπλανητικού πολιτικού περιεχομένου.

Ο υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ισπανίας, Όσκαρ Λόπεθ, δήλωσε την Παρασκευή στη δημόσια τηλεόραση TVE ότι το βίντεο παρουσιάζει στο κοινό μια κατασκευασμένη πραγματικότητα, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να εκληφθούν οι ψεύτικες δηλώσεις ως αληθινές από πολίτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρότι στο κάτω μέρος του βίντεο υπάρχει ένδειξη ότι το περιεχόμενο δημιουργήθηκε με AI, η προειδοποίηση εμφανίζεται με εξαιρετικά μικρά και σχεδόν διαφανή γράμματα, γεγονός που, σύμφωνα με τους επικριτές του, καθιστά δύσκολη την αναγνώρισή του ως τεχνητού περιεχομένου.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Λέιρε Ντίεθ, πρώην στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, της οποίας η εικόνα χρησιμοποιήθηκε στο βίντεο, προσέφυγε την Παρασκευή στη Δικαιοσύνη, ζητώντας την άμεση απόσυρσή του. Η προσφυγή αφορά, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για δυσφήμηση και παράνομη χρήση της ψηφιακής της ταυτότητας.

Από την πλευρά του, το Λαϊκό Κόμμα υπερασπίζεται τη δημοσίευση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πολιτική σάτιρα και όχι για απόπειρα εξαπάτησης του κοινού. Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Μπόρχα Σέμπερ, ανέφερε ότι στόχος ήταν η πολιτική κριτική προς τους Σοσιαλιστές και όχι να παρουσιαστούν οι ψηφιακές αναπαραστάσεις ως πραγματικά πρόσωπα που προβαίνουν σε αυθεντικές δηλώσεις.

Τα όρια της πολιτικής σάτιρας και της τεχνητής νοημοσύνης

Η υπόθεση έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση στην Ισπανία για τα όρια της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτική διαφήμιση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την αναπαραγωγή της εικόνας και της φωνής πραγματικών προσώπων.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El País, νομικοί που εξέτασαν την υπόθεση εκτιμούν ότι το βίντεο ενδέχεται να καλύπτεται από την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην πολιτική σάτιρα, εφόσον αναγνωρίζεται ως προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη κατά πόσο το περιεχόμενο μπορεί να παραπλανήσει το κοινό και να προσβάλει δικαιώματα των προσώπων που απεικονίζονται.

Η συζήτηση συνδέεται και με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act), ο οποίος προβλέπει υποχρεώσεις διαφάνειας για τη δημοσιοποίηση περιεχομένου deepfake, με ειδικές προβλέψεις για τη σάτιρα και την καλλιτεχνική δημιουργία.

Η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται σε μια ιδιαίτερα πολωμένη προεκλογική περίοδο, καθώς η Ισπανία προετοιμάζεται για τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου. Η χρήση ψηφιακά κατασκευασμένων δηλώσεων από ένα μεγάλο πολιτικό κόμμα επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των ψηφοφόρων από την παραπληροφόρηση και των ορίων της πολιτικής επικοινωνίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.