Axios: Σχέδια δολοφονίας Αμερικανών αξιωματούχων από το Ιράν σε προχωρημένο στάδιο – Συναγερμός στην Ουάσιγκτον

Την αποκάλυψη κάνει το αμερικανικό ειδησεογραφικό μέσο Axios, το οποίο εξασφάλισε υπηρεσιακό υπόμνημα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, με ημερομηνία 23 Οκτωβρίου, που απευθύνεται στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Το έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε από τον διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, προειδοποιεί ότι η Τεχεράνη έχει αυξήσει αισθητά τις προσπάθειες εναντίον αμερικανικού προσωπικού, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά και σε άλλες χώρες.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, οι σχεδιαζόμενες θανατηφόρες επιθέσεις κατά Αμερικανών πολιτών έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια διπλωματών και άλλων κυβερνητικών στελεχών που υπηρετούν στο εξωτερικό.

Προειδοποίηση προς τον Μάρκο Ρούμπιο

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην επισήμανση του επικεφαλής των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί αφορούν ενδεχομένως περισσότερα πρόσωπα από εκείνα που έχουν σήμερα εξουσιοδότηση να ενημερωθούν.

Ο Κλέιτον εισηγείται τη διεύρυνση της ενημέρωσης και τη μείωση του επιπέδου διαβάθμισης ορισμένων πληροφοριών, προκειμένου να φτάσουν εγκαίρως σε όσους ενδέχεται να αποτελούν στόχους.

Στο έγγραφο, αντίγραφο του οποίου κοινοποιήθηκε και στον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, δεν κατονομάζονται συγκεκριμένοι στόχοι, ούτε προσδιορίζονται οι χώρες εκτός Μέσης Ανατολής στις οποίες ενδέχεται να εκδηλωθούν επιθέσεις. Δεν παρέχονται επίσης λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται η υλοποίησή τους.

Μειώνεται το προσωπικό αμερικανικών πρεσβειών

Οι πληροφορίες αυτές συνδέονται με τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον να περιορίσει την παρουσία διπλωματικού και κυβερνητικού προσωπικού σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχώρησε σε μείωση προσωπικού στις αμερικανικές πρεσβείες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στον Λίβανο, στο Κατάρ και στην Ιορδανία.

Είχε προηγηθεί εντολή αποχώρησης μη απαραίτητου προσωπικού και μελών των οικογενειών τους από την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ και τα προξενεία στην Τζέντα και το Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας.

Οι αμερικανικές αρχές ανησυχούν παράλληλα για το ενδεχόμενο επέκτασης των επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, πέραν της Σαουδικής Αραβίας και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Στο τραπέζι νέα αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν

Οι προειδοποιήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών καταγράφονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς εντείνονται οι εκτιμήσεις για το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών και ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας την Παρασκευή σε προεκλογική συγκέντρωση στη Φλόριντα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης, εάν η ιρανική ηγεσία δεν προχωρήσει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι μειώσεις προσωπικού στις διπλωματικές αποστολές αποτελούν μέτρα προστασίας απέναντι στις υφιστάμενες απειλές και δεν συνδέονται με προετοιμασίες για νέα στρατιωτικά πλήγματα.

Το σκηνικό που διαμορφώνεται ενισχύει τους φόβους για έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης, με την Ουάσιγκτον να επιχειρεί να προστατεύσει τους διπλωμάτες και τους πολίτες της, την ώρα που παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.