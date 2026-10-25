Ομπάμα κατά Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Οχάιο - Κάλεσε τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν άμεσα

«Έπειτα από δύο χρόνια χάους, σκληρότητας, διαφθοράς και ανικανότητας που δεν έχουμε ξαναδεί στη σύγχρονη εποχή, έχετε μια ευκαιρία να πείτε: Φτάνει πια. Ψηφίζουμε για την αλλαγή, εδώ στο Οχάιο», είπε στην προεκλογική συγκέντρωση στο Κλίβελαντ.

Ο 65χρονος Δημοκρατικός άσκησε δριμεία κριτική στον διάδοχό του στον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του ευθύνεται για την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

«Ο νυν Πρόεδρος επέλεξε να πάρει μια σειρά κακών αποφάσεων. Κυρίως, αποφάσισε να ξεκινήσει έναν άχρηστο πόλεμο, που κανείς δεν τον ζήτησε», υπογράμμισε.

Ο Μπαράκ Ομπάμα κάλεσε τους ψηφοφόρους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα το συντομότερο δυνατόν, καθώς η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει σε αυτή τη βιομηχανική Πολιτεία των βόρειων ΗΠΑ. «Μην αναβάλλετε τα πράγματα, μην αποφεύγετε την ευθύνη», τόνισε.

Ο πρώην Πρόεδρος παραμένει δημοφιλής στη βάση των Δημοκρατικών και συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια στήριξης των υποψηφίων του κόμματος στις επικείμενες εκλογές. Στο Οχάιο, ο πρώην Δημοκρατικός γερουσιαστής Σερόντ Μπράουν επιχειρεί να επιστρέψει στη Γερουσία, με αντίπαλο τον Ρεπουμπλικανό Τζον Χάστεντ. Την ίδια ώρα, η Δημοκρατική Έιμι Άκτον και ο Ρεπουμπλικανός Βιβέκ Ραμασουάνι διεκδικούν το αξίωμα του κυβερνήτη. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν μικρό προβάδισμα στους Δημοκρατικούς και στις δύο αναμετρήσεις, οι οποίες παραμένουν αμφίρροπες.

Μετά το Κλίβελαντ, ο Μπαράκ Ομπάμα θα μιλήσει και στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, στηρίζοντας τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη Γερουσία Αμπντούλ Ελ Σάγεντ, έναν 41χρονο γιατρό επιδημιολόγο.

Παρότι οι Δημοκρατικοί ελέγχουν σήμερα και τις δύο έδρες του Μίσιγκαν στη Γερουσία, ο Ελ Σάγεντ, που προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς.

Πηγή: ΚΥΠΕ