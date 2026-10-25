Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες, έντονα καιρικά φαινόμενα και αισθητή πτώση θερμοκρασίας την Πέμπτη

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη έως λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα κυρίως αυξημένες νεφώσεις, μέσες και ψηλές, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί και ασθενείς, 3 μποφόρ, και αργότερα θα στραφούν κυρίως σε νοτιοδυτικούς έως βορειοδυτικούς, ασθενείς έως μέτριους, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 25 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα επικρατούν κατά διαστήματα κυρίως αυξημένες νεφώσεις, μέσες και ψηλές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη έως λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες. Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα επικρατεί κυρίως συννεφιά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα. Την Πέμπτη τα φαινόμενα ενδέχεται τοπικά να είναι έντονα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή σταδιακή πτώση την Τρίτη και την Τετάρτη και περαιτέρω πτώση την Πέμπτη, οπότε θα κυμανθεί κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 2 το απόγευμα ήταν:

Λευκωσία: μέγιστη 31°C, ελάχιστη 18°C, σχετική υγρασία 30%.

Αεροδρόμιο Λάρνακας: μέγιστη 29°C, ελάχιστη 17°C, σχετική υγρασία 59%.

Λεμεσός: μέγιστη 28°C, ελάχιστη 15°C, σχετική υγρασία 57%.

Αεροδρόμιο Πάφου: μέγιστη 25°C, ελάχιστη 17°C, σχετική υγρασία 72%.

Φρέναρος: μέγιστη 30°C, ελάχιστη 17°C, σχετική υγρασία 50%.

Πρόδρομος: μέγιστη 22°C, ελάχιστη 13°C, σχετική υγρασία 52%.

Πόλις Χρυσοχούς: μέγιστη 25°C, ελάχιστη 17°C, σχετική υγρασία 77%.

Πηγή: ΚΥΠΕ