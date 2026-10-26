Ο Ερντογάν «ξήλωσε» τον σύμβουλό του για χάρη του Αλίγιεφ – Η μαντίλα άναψε φωτιές σε Άγκυρα και Μπακού

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ανεξάρτητου ειδησεογραφικού οργανισμού OC Media, με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου, ο Σαράλ αποχώρησε από τη θέση του ύστερα από απόφαση του Ερντογάν, ενώ ο ίδιος συνέδεσε την εξέλιξη με τη δημόσια αντιπαράθεσή του με το Μπακού.

Μιλώντας στον Τούρκο δημοσιογράφο Ταλάτ Ατιλά, ο πρώην σύμβουλος επιβεβαίωσε ότι η αποχώρησή του έγινε κατόπιν εντολής του Τούρκου Προέδρου.

«Δεν είμαστε άνθρωποι που υπάρχουν χάρη στις θέσεις τους. Ο κύριος Πρόεδρος με διόρισε σε αυτή τη θέση και αποχώρησα με δική του εντολή. Δεν κρατώ κακία σε κανέναν», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε κατά πόσο η απομάκρυνσή του συνδεόταν με τις επικρίσεις του εναντίον του Αζερμπαϊτζάν, απάντησε χαρακτηριστικά: «Ναι, έτσι φαίνεται».

Πάντως, σε νεότερη δημόσια δήλωσή του τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, ο Σαράλ ανακοίνωσε ότι υπέβαλε την παραίτησή του, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον Ερντογάν. Η δήλωση αυτή ακολούθησε τις αναφορές περί απομάκρυνσής του με προεδρική εντολή.

Η μαντίλα που προκάλεσε διπλωματική κρίση

Η ένταση ξεκίνησε μετά την τροποποίηση των κανονισμών σχολικής ενδυμασίας στο Αζερμπαϊτζάν, οι οποίοι περιορίζουν στην πράξη τη χρήση της ισλαμικής μαντίλας στα δημόσια σχολεία.

Ο Σαράλ είχε επικρίνει έντονα την απόφαση, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο τον αποκλεισμό μαθητριών από την εκπαίδευση λόγω της θρησκευτικής τους ενδυμασίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, είχε καλέσει το Αζερμπαϊτζάν να διορθώσει το συντομότερο δυνατόν το συγκεκριμένο λάθος, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι χρειάζονται ευκαιρίες για το μέλλον τους και όχι πρόσθετα εμπόδια.

Οι δηλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση του κυβερνώντος κόμματος του Αζερμπαϊτζάν, Νέο Αζερμπαϊτζάν (YAP), το οποίο κατήγγειλε τις παρεμβάσεις Τούρκων πολιτικών σε ζητήματα που θεωρεί εσωτερική υπόθεση της χώρας.

Πανηγυρίζουν στο Μπακού για την αποχώρηση

Μετά τη δημοσιοποίηση της αποχώρησης του Σαράλ, φιλοκυβερνητικοί δημοσιογράφοι και πολιτικοί σχολιαστές στο Αζερμπαϊτζάν παρουσίασαν την εξέλιξη ως πολιτική επιτυχία του Προέδρου Ιλχάμ Αλίγιεφ.

Ο Αζέρος δημοσιογράφος Αζίζ Αλιμπαϊλί υποστήριξε ότι η απομάκρυνση του Τούρκου συμβούλου πρέπει να αποτελέσει μάθημα για όσους επιχειρούν να παρέμβουν στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας.

«Το Αζερμπαϊτζάν είναι ένα κοσμικό κράτος δικαίου. Οι σχολικοί κανονισμοί καθορίζονται στο Μπακού και όχι από έναν σύμβουλο στην Τραπεζούντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στάση αυτή αντανακλά την προσπάθεια της κυβέρνησης Αλίγιεφ να καταστήσει σαφές ότι, παρά τους ισχυρούς πολιτικούς, οικονομικούς και στρατιωτικούς δεσμούς με την Τουρκία, δεν αποδέχεται παρεμβάσεις στον τρόπο άσκησης της εσωτερικής της πολιτικής.

Άνοιγμα Αλίγιεφ προς την τουρκική αντιπολίτευση

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επαφές που αναπτύσσει το κυβερνών κόμμα του Αζερμπαϊτζάν με πολιτικές δυνάμεις της Τουρκίας, πέραν του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Το Σάββατο, αντιπροσωπεία του τουρκικού Κόμματος της Νίκης (Zafer Partisi) πραγματοποίησε συνάντηση με στελέχη του Νέου Αζερμπαϊτζάν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Μπακού.

Ο αντιπρόεδρος του YAP, Ταχίρ Μπουντάγκοφ, χαρακτήρισε τις επικριτικές εκστρατείες εναντίον του Αζερμπαϊτζάν σοβαρό ιστορικό λάθος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται, όπως είπε, σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο.

Τόνισε ότι η χώρα του ακολουθεί ανεξάρτητη πολιτική, στηριγμένη στις αρχές του κοσμικού κράτους, και ότι οι προσπάθειες άσκησης πίεσης δεν μπορούν να τη μετακινήσουν από τις επιλογές της.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι παρεξηγήσεις που προκάλεσαν την πρόσφατη ένταση, καθώς και οι προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο κομμάτων, τα οποία μέχρι σήμερα δεν διατηρούσαν άμεσες σχέσεις.

Επαφές και με τον Μπαχτσελί

Οι κινήσεις του Μπακού δεν περιορίστηκαν στις επαφές με του Κόμμα της Νίκης.

Στις 23 Οκτωβρίου, ο πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία, Ρασάντ Ασλάνοφ, συναντήθηκε στην Άγκυρα με τον ηγέτη του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Παράλληλα, ο βουλευτής Κωνσταντινούπολης Τζεμάλ Ενγκινγιούρτ, από το Κόμμα του Νέου Δρόμου (Yeni Yol Partisi), εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στον Αλίγιεφ, δημοσιεύοντας φωτογραφία του Προέδρου του Αζερμπαϊτζάν δίπλα στον ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Οι διαδοχικές αυτές επαφές καταγράφονται σε μια περίοδο αυξανόμενων διαφωνιών μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, αναδεικνύοντας την πρόθεση του Μπακού να διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις της Τουρκίας.

Η αποχώρηση του Οκτάι Σαράλ αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές εξελίξεις της κρίσης, καθώς η αντιπαράθεση για τους σχολικούς κανονισμούς έχει πλέον αποκτήσει διαστάσεις που ξεπερνούν το αρχικό ζήτημα της ισλαμικής μαντίλας και αγγίζουν τις ισορροπίες στις σχέσεις Ερντογάν και Αλίγιεφ