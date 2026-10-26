Στις 304 μονάδες ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ στις 26 Οκτωβρίου

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε €660.543,43. Οι τιμές βάσης των δεικτών είναι 5.000 για τον FTSEMed και 1.000 για τους υπόλοιπους δείκτες.

Οι δείκτες και τα στοιχεία της συνάντησης ήταν:

FTSE/CySE 20: 178,600 μονάδες, μεταβολή -0,040%, αξία συναλλαγών €660.147,430.

178,600 μονάδες, μεταβολή -0,040%, αξία συναλλαγών €660.147,430. Δείκτης Κύριας Αγοράς: 236,150 μονάδες, μεταβολή 0,120%, αξία συναλλαγών €53.638,510.

236,150 μονάδες, μεταβολή 0,120%, αξία συναλλαγών €53.638,510. Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών: 2.645,760 μονάδες, μεταβολή 0,360%, αξία συναλλαγών €8.032,690.

2.645,760 μονάδες, μεταβολή 0,360%, αξία συναλλαγών €8.032,690. Γενικός Δείκτης ΧΑΚ: 304,000 μονάδες, μεταβολή -0,040%, αξία συναλλαγών €660.543,430.

304,000 μονάδες, μεταβολή -0,040%, αξία συναλλαγών €660.543,430. Δείκτης Ξενοδοχείων: 1.975,970 μονάδες, μεταβολή 0,120%, αξία συναλλαγών €96,500.

1.975,970 μονάδες, μεταβολή 0,120%, αξία συναλλαγών €96,500. Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς: 2.101,410 μονάδες, μεταβολή -0,390%, αξία συναλλαγών €606.904,920.

Οι ποσοστιαίες μεταβολές αφορούν τη σύγκριση με την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ