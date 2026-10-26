Βασανιστήρια, βιασμοί και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην Δυτική Όχθη: Έκθεση-κόλαφος επιτροπής του ΟΗΕ για το Ισραήλ

Σε νέα έκθεση, η επιτροπή «καταλήγει ότι οι ισραηλινές αρχές και οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν διαπράξει στην Δυτική Όχθη εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και συγκεκριμένα εξόντωση, βασανισμούς, βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας, καθώς και διώξεις, με βάση διασταυρούμενα κριτήρια διακριτικής μεταχείρισης που έχουν στον πυρήνα τους την εθνικότητα, την φυλή και την εθνοτική καταγωγή».

Το Ισραήλ απέρριψε αμέσως τα συμπεράσματα της έκθεσης μέσω του ισραηλινού πρεσβευτή στην Γενεύη, ο οποίος κατήγγειλε «απόπειρα καταστροφής του εβραϊκού Κράτους» και «άρνησης του θεμελιώδους δικαιώματός του να υπάρχει».

Η ανεξάρτητη επιτροπή συστάθηκε το 2021 και τον περασμένο χρόνο δημοσίευσε έκθεση με το συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στην Λωρίδα της Γάζας, κατηγορίες τις οποίες το Ισραήλ επίσης απέρριψε ως «αντισημιτικές και ψευδείς», όπως και τα νέα ευρήματα για την τέλεση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στην Δυτική Όχθη.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είχε κατηγορήσει το Ισραήλ για τον αναγκαστικό εκτοπισμό περισσότερων των 33.000 Παλαιστινίων από τρεις καταυλισμούς στην Δυτική Όχθη στις αρχές του 2025 αναφερόμενη στο ενδεχόμενο εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας και εθνοκάθαρσης.

Το Ισραήλ κατέχει την Δυτική Όχθη από το 1967. Περισσότεροι από τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στα εδάφη της Δυτικής Όχθης, καθώς και 500.000 Ισραηλινοί που κατοικούν στους παράνομους με βάση το διεθνές δίκαιο εβραϊκούς οικισμούς σε κλίμα ακραίας βίας, η οποία εντάθηκε καθώς πλησίαζαν οι ισραηλινές βουλευτικές εκλογές.

Από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, η επέκταση της εποικιστικής δραστηριότητας στην Δυτική Όχθη εκδηλώνεται με την ταχεία αύξηση των «προκεχωρημένων», αυθαίρετων εβραϊκών οικισμών.

Η επιτροπή του ΟΗΕ υπογραμμίζει την σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης στην Δυτική Όχθη μετά την 7η Οκτωβρίου 2023: 6 Παλαιστίνιοι είχαν σκοτωθεί σε αεροπορικές επιδρομές από το 2008 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2023, ενώ 254 σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Δαιμονοποίηση

Στην Γενεύη, η ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ κατήγγειλε την έκθεση της επιτροπής δηλώνοντας σε ανακοίνωση ότι συνιστά «νέα εκδήλωση της εκστρατείας (της Επιτροπής) παραπληροφόρησης για την δαιμονοποίηση του Κράτους του Ισραήλ και για την παρουσίαση της ύπαρξής του ως εγκληματικής».

«Η απόπειρα καταστροφής του εβραϊκού Κράτους δεν σταμάτησε το 1948. Συνεχίζεται σήμερα μέσω των προσπαθειών παραγόντων όπως η Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ, που επιδιώκουν να πλήξουν την νομιμοποίηση του Ισραήλ και να του αρνηθούν το θεμελιώδες δικαίωμά του να υπάρχει και να αμύνεται», δήλωσε ο ισραηλινός πρεσβευτής Ντάνιελ Μερόν.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία καλεί την διεθνή κοινότητα να απαιτήσει την «άμεση διάλυση» της επιτροπής έρευνας, πρόεδρος της οποίας έχει υπάρξει η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, βραβευμένη με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

Συλλογική τιμωρία

Στην νέα της έκθεση η επιτροπή συνάγει ότι οι ισραηλινές αρχές επιδίωξαν «να τιμωρήσουν συλλογικά» τον πληθυσμό της Δυτικής Όχθης σε απάντηση στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Έτσι, το Ισραήλ διεξάγει έκτοτε «γενικευμένη και συστηματική επίθεση κατά τω πολιτών μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεις που ενισχύονται από τις διαρκείς βιαιοπραγίες των εποίκων».

Όμως «οι φόνοι και οι τραυματισμοί που διαπράττονται σκοπίμως κατά παλαιστινίων πολιτών, καθώς και η καταστροφή κατοικιών στην Δυτική Όχθη, σε συνδυασμό με την επίμονη άρνηση της ευθύνης του Ισραήλ, εντάσσονται σε μία ευρύτερη στρατηγική για την εξόντωση και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων και την επιβολή αβίωτων συνθηκών ζωής», δήλωσε ο νέος πρόεδρος της επιτροπής, ο Ινδός Σρινιβασάν Μουραλιντάρ σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Παράλληλα, η επέκταση του εδαφικού ελέγχου του Ισραήλ στην Γάζα συνεχίζει να προκαλεί νεκρούς και τραυματίες μεταξύ των αμάχων Παλαιστινίων που πλησιάζουν την κίτρινη γραμμή ή την διασχίζουν», καταγγέλλει.

Περισσότεροι από 1.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την εφαρμογή της «εκεχειρίας» του Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με το υπό την Χαμάς υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Σε απόφασή του τον Ιανουάριο 2024, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είχε καλέσει το Ισραήλ να προλάβει κάθε πράξη γενοκτονίας στην Γάζα προειδοποιώντας για «πραγματικό και άμεσο κίνδυνο» πρόκλησης «ανεπανόρθωτης βλάβης» στους Παλαιστίνιους.

Η έκθεση καταγγέλλει επίσης τις βιαιότητες της Παλαιστινιακής Αρχής κατά μελών αντιπάλων ενόπλων οργανώσεων και την καταστολή κατά των αντιφρονούντων πολιτών και των πολιτικών αντιπάλων και της προσάπτει ότι δεν διεξάγει ταχείες, αποτελεσματικές και αντικειμενικές έρευνας για τις βιαιότητες αυτές.

Τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας της ισραηλινής επιχείρησης στη Χεβρώνα

Τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 500 οικογένειες, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Χεβρώνα μετά την επιχείρηση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός την Παρασκευή έπειτα από φονική επίθεση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε σήμερα η δημοτική αρχή της πόλης.

Συνολικά, "3.189 άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω της εν εξελίξει στρατιωτικής επιχείρησης στη Χεβρώνα", ανέφερε η δημοτική αρχή, συνοδεύοντας την ανακοίνωσή της με μια στατιστική έκθεση για τις πληγείσες οικογένειες.

Τετρακόσιες ενενήντα μία οικογένειες καταγράφηκαν ως εκτοπισμένες στο έγγραφο αυτό, που περιλαμβάνει 209 παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών και άλλους 258 ανθρώπους ηλικίας 60 ετών και και άνω.

Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες, ηλικίας 20 και 23 ετών, σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε επίθεση που πραγματοποίησαν δύο Παλαιστίνιοι κοντά στη Χεβρώνα, τη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Όχθης που τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Στη συνέχεια ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την έναρξη τεράστιας "αντιτρομοκρατικής" στρατιωτικής επιχείρησης στη Δυτική Όχθη και ο στρατός εισήλθε στη συνοικία όπου κατοικούσαν οι δράστες της επίθεσης, διατάσσοντας τους κατοίκους να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν από τα σπίτια τους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε εξάλλου χθες, Κυριακή, τον αποκλεισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης για την ημέρα διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών, αύριο Τρίτη.

Δυτική Όχθη: Εποικιστική έκρηξη με την υπογραφή Νετανιάχου

Ο εποικισμός της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ ξεκίνησε το 1967 και έκτοτε συνεχίζεται αδιαλείπτως παρά τις διεθνείς πιέσεις, αλλά εντάθηκε ιδιαίτερα μετά την επιστροφή στην εξουσία το 2022 του Μπενιαμίν Νετανιάχου που διεκδικεί αύριο την επανεκλογή του.

Σχεδόν το ήμισυ των εβραϊκών οικισμών στην Δυτική Όχθη -οι οποίοι είναι στο σύνολό τους παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου - ανεγέρθηκαν από το 2023, σύμφωνα με την ανάλυση από το AFP των στοιχείων της ισραηλινής μη κυβερνητικής οργάνωση Peace Now, του International Crisis Group (ICG) και του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (Ocha).

Η οργάνωση Peace Now έχει καταγράψει, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, συνολικά περισσότερους από 550 εβραϊκούς οικισμούς. Οι 150 έχουν αναπτυχθεί με την άδεια των ισραηλινών αρχών. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν ως αυθαίρετοι και παράνομοι, ακόμη και βάσει του ισραηλινού νόμου, οικισμοί.

Ο ισραηλινός πληθυσμός αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% από το 2012, ενώ για τον παλαιστινιακό πληθυσμό η αύξηση ήταν 30%, σύμφωνα με το International Crisis Group.

Περισσότεροι από τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και 500.000 Ισραηλινοί ζουν στην Δυτική Όχθη, σε ένα κλίμα ακραίας βίας που εντάθηκε καθώς πλησίαζαν οι εκλογές.

Η ισραηλινή κυβέρνηση διέταξε τον «πλήρη αποκλεισμό» της Δυτικής Όχθης, αύριο, ημέρα της ψηφοφορίας των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, έπειτα από τον θάνατο δύο ισραηλινών στρατιωτών σε επίθεση την Παρασκευή.

Έκρηξη των αυθαίρετων εβραϊκών οικισμών με την υπογραφή Νετανιάχου

Μετά τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας, ο εποικισμός της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης εκδηλώνεται με την έκρηξη της δημιουργίας οικισμών, κυρίως αγροκτημάτων, σε προκεχωρημένες θέσεις.

Οι προκεχωρημένοι αυτοί παράνομοι οικισμοί, που συχνά αποτελούνται από λίγα τροχόσπιτα ή παράγκες, πολλαπλασιάζονται καθώς οι έποικοι ενθαρρύνονται από το γεγονός ότι πολύ συχνά καταλήγουν να νομιμοποιηθούν.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Peace Now, ο αριθμός των αγροκτημάτων και άλλων προκεχωρημένων οικισμών που αναπτύχθηκαν στην Δυτική Οχθη από την αρχή του έτους έχει ήδη φθάσει τον αριθμό που καταγράφηκε για ολόκληρο το 2025 (περί τους 90) και είναι τριπλάσιος από το 2023.

Το φαινόμενο των προκεχωρημένων αυθαίρετων οικισμών εμφανίσθηκε το 1996 και την ανάληψη της εξουσίας για πρώτη φορά από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αρχηγό του Λικούντ, του μεγάλου κόμματος της ισραηλινής δεξιάς. Και όσο ο αριθμός των αυθαίρετων οικισμών αυξανόταν, τόσο επιβραδυνόταν η ανέγερση συμβατικών οικισμών.

Η εγκατάσταση αγροκτημάτων ξεκίνησε το 2012. Τότε ο Νετανιάχου βρισκόταν στην εξουσία για δεύτερη φορά και αυτές οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις έγιναν η κινητήρια δύναμη της κατάληψης παλαιστινιακών εδαφών στην Δυτική Οχθη που έφθασε από το 2023 στα δύο τρίτα του συνολικού εδάφους της.

Τα αυθαίρετα αγροκτήματα προσφέρουν στους Ισραηλινούς το πλεονέκτημα κατάληψης εκτεταμένων εδαφών με μικρό αριθμό εποίκων και αναπτύσσουν κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Καταλαμβάνουν τεράστιες εκτάσεις γης στο ανατολικό τμήμα της Δυτικής Όχθης κατά μήκος του ποταμού Ιορδάνη.

Εποικισμός και ενταφιασμός της ιδέας του ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους

Από την επιστροφή του Νετανιάχου στην εξουσία και κυρίως μετά τις 23 Οκτωβρίου 2023, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν από τις ισραηλινές αρχές εκτοξεύθηκε, σύμφωνα με το International Crisis Group για να φθάσει τις 23.000 το 2025, αριθμός υπερτριπλάσιος σε σχέση με το 2012.

Σε ένα ενδεικτικό για την πορεία του εποικισμού γεγονός, οι τέσσερις οικισμοί της βόρειας Δυτικής Όχθης που είχαν εκκενωθεί το 2005 στο πλαίσιο του σχεδίου αποδέσμευσης του πρωθυπουργού Αριέλ Σαρόν με επίκεντρο την Λωρίδα της Γάζας επανακατοικήθηκαν φέτος με παρακίνηση της ισραηλινής κυβέρνησης.

Διαγωνισμός προκηρύχθηκε για την ανέγερση περισσότερων των 1.200 κατοικιών σε συνέχεια του οικισμού Μααλέ Αντουμίμ, κοντά στην Ιερουσαλήμ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρώτης φάσης του σχεδίου E1. Το Ε1 καταγγέλλεται από τον ΟΗΕ και την διεθνή κοινότητα και ταυτόχρονα διαφημίζεται από τα ακροδεξιά στοιχεία της κυβέρνησης Νετανιάχου ως το σχέδιο που θα ενταφιάσει οριστικά την λύση των δύο κρατών απομονώνοντας την Ανατολική Ιερουσαλήμ από την υπόλοιπη Δυτική Όχθη.

Κατά κύματα

Από την κατάληψη της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ το 1967 κατά τον πόλεμο των Εξι Ημερών, ο εποικισμός εφαρμόσθηκε από όλες τις ισραηλινές κυβερνήσεις, τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς. Ο πρώτος ήταν το κιμπούτζ Κφαρ Ετζιόν, νότια της Ιερουσαλήμ, η δημιουργία του οποίου επιτράπηκε τον Σεπτέμβριο 1967 από την κυβέρνηση του Εργατικού Κόμματος.

Το πρώτο μεγάλο κύμα εποικισμού εξελίχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 υπό την δεξιά κυβέρνηση του Μεναχέμ Μπεγκίν, η οποία έδωσε άδεια για την ανέγερση μεγάλου αριθμού εβραϊκών οικισμών.

Από το 1998 έως το 2002 και έπειτα από το 2019 έως το 2021 υπήρξαν κύματα ανέγερσης αυθαίρετων οικισμών, με ρυθμούς ωστόσο βραδύτερους σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.

Οι αυθαίρετοι οικισμοί της περιόδου 2023-2026 είναι μιάμιση φορά περισσότεροι από το άθροισμα των τριών προηγούμενων εποικιστικών κυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ