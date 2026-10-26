Hürriyet: Συζητήσεις στην Άγκυρα για ενοποίηση των στρατών της Λιβύης

Όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα, συζητήθηκε σχέδιο για τη δημιουργία ενιαίας στρατιωτικής διοίκησης με έδρα τη Σύρτη και τη συγκρότηση «Συμβουλίου Γενικής Διοίκησης του Στρατού», υπό την κοινή ηγεσία του Ζούμπι και του Σαντάμ Χάφταρ. Το σχέδιο προβλέπει επίσης την κατάργηση του τίτλου του γενικού διοικητή, τον οποίο κατέχει ο Χαλίφα Χάφταρ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βασικό σημείο διαφωνίας παραμένει σε ποιον θα υπάγεται ο ενιαίος στρατός: η πλευρά της Τρίπολης ζητεί να υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας, ενώ η πλευρά Χάφταρ στο Προεδρικό Συμβούλιο.

Η Hürriyet αναφέρει ότι η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται να παρείχαν εγγυήσεις για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στη στρατιωτική ενοποίηση. Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ