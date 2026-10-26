Συνάντηση στην Άγκυρα είχαν την Παρασκευή ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής ηγεσίας της Τρίπολης, Αμπντουσαλάμ Ζούμπι, και ο υπαρχηγός των δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης, Σαντάμ Χάφταρ, με αντικείμενο την ενοποίηση των δύο στρατών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Hürriyet.
Hürriyet: Συζητήσεις στην Άγκυρα για ενοποίηση των στρατών της Λιβύης
Εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας της Τρίπολης και των δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης συναντήθηκαν στην Άγκυρα, χωρίς να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία.
Όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα, συζητήθηκε σχέδιο για τη δημιουργία ενιαίας στρατιωτικής διοίκησης με έδρα τη Σύρτη και τη συγκρότηση «Συμβουλίου Γενικής Διοίκησης του Στρατού», υπό την κοινή ηγεσία του Ζούμπι και του Σαντάμ Χάφταρ. Το σχέδιο προβλέπει επίσης την κατάργηση του τίτλου του γενικού διοικητή, τον οποίο κατέχει ο Χαλίφα Χάφταρ.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βασικό σημείο διαφωνίας παραμένει σε ποιον θα υπάγεται ο ενιαίος στρατός: η πλευρά της Τρίπολης ζητεί να υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας, ενώ η πλευρά Χάφταρ στο Προεδρικό Συμβούλιο.
Η Hürriyet αναφέρει ότι η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται να παρείχαν εγγυήσεις για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στη στρατιωτική ενοποίηση. Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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