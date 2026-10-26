€1 εκατ. για τον Κόμβο Αεροπυρόσβεσης στην Πάφο - Εκπαιδεύσεις, συνέδρια και σεμινάρια στο Κέντρο Αριστείας

Μετά το πρώτο εργαστήριο που διοργάνωσε ο Κόμβος τον περασμένο μήνα (15 Σεπτεμβρίου), με τη συμμετοχή προσωπικού από περισσότερες από δέκα χώρες, καθώς και εκπροσώπους ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, όπου στόχος ήταν να παρουσιαστούν η αποστολή, το όραμα, οι δυνατότητες και ο προτεινόμενος τρόπος λειτουργίας του CRAFS, έπεται σειρά άλλων γεγονότων, όπως η διοργάνωση εκπαιδεύσεων προσωπικού, συνεδρίων και σεμιναρίων.

Μετά την ολοκλήρωση της υποδομής, δαπάνης 802.000 ευρώ, έχει ήδη διαμορφωθεί το αναγκαίο μεταβατικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Κόμβου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη θεσμική του κατοχύρωση.

Σχετικές κρατικές δαπάνες περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2027 και συγκεκριμένα της Πολιτικής Άμυνας, που, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα τεθεί ενώπιον των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για εξέταση και συζήτηση στις 9 Νοεμβρίου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αναλάβει την οικονομική διαχείριση και τη λογιστική διευθέτηση του CRAFS, ενώ το Υπουργείο Άμυνας έχει αναλάβει την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία, καθώς και τον σχεδιασμό και την προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών για τη θεσμική του κατοχύρωση.

Συγκεκριμένα, στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται κονδύλι 900 χιλιάδων ευρώ για συνέδρια, εκπαιδεύσεις και άλλα γεγονότα του Περιφερειακού Κόμβου. Πρόκειται, όπως εξηγείται, για κάλυψη της εθνικής συνεισφοράς 30%, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από την ΕΕ για δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building), συνολικού ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Επίσης το ποσό των 70 χιλιάδων ευρώ προορίζεται για τα λειτουργικά έξοδα του Κόμβου, ενώ υπάρχει πρόνοια επιπλέον 25 χιλιάδων ευρώ για συμμετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες υπηρεσιακές υποχρεώσεις στο εξωτερικό, συναφείς με τη λειτουργία και ανάπτυξη του Περιφερειακού Κόμβου.

«Πρώτα φτερά» με δύο αεροσκάφη

Την ίδια ώρα σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την εξασφάλιση συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απόκτηση των δύο πρώτων πυροσβεστικών αεροσκαφών, τα οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, θα αποτελέσουν τα «πρώτα φτερά» του Κόμβου, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές του δυνατότητες.

Στο πλαίσιο του πρώτου εργαστηρίου, πριν από έναν μήνα, σημείωσε ότι η διαδικασία, η οποία δρομολογήθηκε σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί θετικά, με προτεραιότητα στις χώρες της Νότιας Γειτονίας.

Όπως είναι γνωστό, εκτός από Κέντρο Αριστείας, το CRAFS θα λειτουργεί ως περιφερειακός κόμβος υποστήριξης επιχειρήσεων αεροπυρόσβεσης, με αρμοδιότητα στη διοίκηση και τον έλεγχο των πτητικών μέσων αεροπυρόσβεσης που διατίθενται ή ενεργοποιούνται στο πλαίσιο αποστολών, καθώς και στην παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα και στη δημιουργία κοινών πρωτοκόλλων και προτύπων επικοινωνίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η συνεργασία με το Emergency Response Coordination Centre (ERCC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον επιχειρησιακό πυρήνα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Υποδομή €802.000

Η υποδομή του CRAFS ολοκληρώθηκε στις 15 Απριλίου 2026, με συνολικό κόστος €802 χιλιάδων.

Παράλληλα, έχει ήδη διαμορφωθεί το αναγκαίο μεταβατικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Κόμβου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη θεσμική του κατοχύρωση και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργίας του.

Προσδοκία για σημείο αναφοράς

Το ζητούμενο είναι το CRAFS να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο περιφερειακό κόμβο που θα συνδυάζει την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, την εκπαίδευση και πιστοποίηση, την περιφερειακή συνεργασία, την έρευνα και την καινοτομία, ανέφερε στο πλαίσιο του πρώτου εργαστηρίου στον Κόμβο ο κ. Πάλμας. Η Κυπριακή Δημοκρατία, σημείωσε, έχει αποδείξει ότι είναι έτοιμη να αναλάβει αυτή την ευθύνη, εκφράζοντας την προσδοκία το CRAFS να καταστεί σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή. Όπως είπε, στόχος είναι ο Κόμβος να αποτελέσει σύμβολο όχι μόνο υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας, αλλά και της αποφασιστικότητας για επένδυση στην επιχειρησιακή ικανότητα, τη συνεργασία και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.