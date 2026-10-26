Πιθανή επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στην Τρίπολη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της τέταρτης Συνόδου Εταιρικής Σχέσης Τουρκίας–Αφρικής, αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Μιλλιέτ. Το δημοσίευμα συνδέει την επίσκεψη με τις προσπάθειες της Άγκυρας για πολιτική και στρατιωτική ενοποίηση της Λιβύης.
Μιλλιέτ: Πιθανή επίσκεψη Ερντογάν στη Λιβύη τον Δεκέμβριο μετά το Τουρκολιβυκό μνημόνιο
Ο Τούρκος πρόεδρος ενδέχεται να επισκεφθεί την Τρίπολη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, με αφορμή τη Σύνοδο Εταιρικής Σχέσης Τουρκίας–Αφρικής, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα.
Σύμφωνα με τη Μιλλιέτ, οι διεργασίες επιταχύνονται μετά την αναφερόμενη έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσέγγιση των στρατιωτικών δυνάμεων της Τρίπολης και της Βεγγάζης. Η Τουρκία διατηρεί επαφές τόσο με τον Σαντάμ Χαφτάρ όσο και με τον Αμπντουσελάμ Ζούμπι.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι στην τουρκική άσκηση EFES 2026 συμμετείχαν για πρώτη φορά 331 στρατιωτικοί από την ανατολική Λιβύη και 177 από τη δυτική, με σύνθημα «Μία Λιβύη, Ένας Στρατός».
Η Μιλλιέτ αναφέρεται επίσης σε ξένα δημοσιεύματα για επικείμενη συμφωνία στρατιωτικής ενοποίησης παρουσία του Ερντογάν, διευκρινίζοντας ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από την Άγκυρα.
Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έχει προαναγγείλει θετικές εξελίξεις στην πολιτική και στρατιωτική ενότητα της Λιβύης. Έχει επίσης αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης Τουρκίας, Αιγύπτου και Ιταλίας για ζητήματα της περιοχής.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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