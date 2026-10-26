Μιλλιέτ: Πιθανή επίσκεψη Ερντογάν στη Λιβύη τον Δεκέμβριο μετά το Τουρκολιβυκό μνημόνιο

Σύμφωνα με τη Μιλλιέτ, οι διεργασίες επιταχύνονται μετά την αναφερόμενη έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσέγγιση των στρατιωτικών δυνάμεων της Τρίπολης και της Βεγγάζης. Η Τουρκία διατηρεί επαφές τόσο με τον Σαντάμ Χαφτάρ όσο και με τον Αμπντουσελάμ Ζούμπι.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι στην τουρκική άσκηση EFES 2026 συμμετείχαν για πρώτη φορά 331 στρατιωτικοί από την ανατολική Λιβύη και 177 από τη δυτική, με σύνθημα «Μία Λιβύη, Ένας Στρατός».

Η Μιλλιέτ αναφέρεται επίσης σε ξένα δημοσιεύματα για επικείμενη συμφωνία στρατιωτικής ενοποίησης παρουσία του Ερντογάν, διευκρινίζοντας ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από την Άγκυρα.

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έχει προαναγγείλει θετικές εξελίξεις στην πολιτική και στρατιωτική ενότητα της Λιβύης. Έχει επίσης αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης Τουρκίας, Αιγύπτου και Ιταλίας για ζητήματα της περιοχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ