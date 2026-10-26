Ερντογάν: «Δεν έχουν καμία νόμιμη βάση» οι αντιδράσεις της ΕΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη την ομόφωνη, όπως είπε, έγκριση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνει την πολιτική της Άγκυρας για «μία Λιβύη, ένα κράτος».

«Οι αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν μετά την έγκριση του μνημονίου, με πρώτη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν καμία νόμιμη βάση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η τουρκική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο είναι σαφής.

«Δεν επιδιώκουμε να βάλουμε γκολ σε κανέναν. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να προστατεύσουμε τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας μας, τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας», ανέφερε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι η Τουρκία υποστηρίζει την ειρηνική επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου με όλες τις παράκτιες χώρες. Πρόσθεσε ότι αναμένει «από όλους τους παράγοντες, με πρώτη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιδείξουν την ίδια εποικοδομητική βούληση».

Απευθυνόμενος σε όσους, κατά την Άγκυρα, επιχειρούν να αποκλείσουν την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε: «Αναμένουμε να γίνει σεβαστή η κοινή βούληση της χώρας μας και της Λιβύης».

Για το μνημόνιο της 27ης Νοεμβρίου 2019, υποστήριξε ότι αποτέλεσε «μεγάλο βήμα που εγγυήθηκε τα νόμιμα δικαιώματα της Τουρκίας και της Λιβύης στην Ανατολική Μεσόγειο».

Εξέφρασε, επίσης, ικανοποίηση για τη στάση των λιβυκών πλευρών, σημειώνοντας ότι, παρά τις πολιτικές διαφορές τους, μπορούν να ενεργούν από κοινού σε ζητήματα εθνικού συμφέροντος.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τον διάλογο με όλες τις πλευρές στη Λιβύη, με στόχο την ενότητα της χώρας. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η Άγκυρα δεν καθορίζει την εξωτερική της πολιτική με βάση «επιθετικές δηλώσεις αποκομμένες από την πραγματικότητα».

«Η μοναδική μας πυξίδα είναι τα συμφέροντα της Τουρκίας. Ακόμη κι αν χρειαστεί να πληρώσουμε τίμημα, δεν θα διστάσουμε να κάνουμε αυτό που είναι σωστό και ωφέλιμο για την Τουρκία και το τουρκικό έθνος», δήλωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ