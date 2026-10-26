Ευρωβαρόμετρο: Επιφυλακτικοί απέναντι στα καινοτόμα τρόφιμα οι Κύπριοι

Η επιφυλακτικότητα καταγράφεται και στην πρόθεση αγοράς νέων προϊόντων. Το 78% των ερωτηθέντων στην Κύπρο δηλώνει ότι δεν θα ήταν πρόθυμο να αγοράσει τρόφιμο που περιέχει συστατικό παραγόμενο με τη χρήση μικροοργανισμών, όπως πρωτεΐνη αντίστοιχη με εκείνη των αυγών αλλά χωρίς τη χρήση ζώων. Αυτό ισχύει ακόμη και αν το προϊόν πληρούσε τα πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ και έφερε σαφή επισήμανση. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 54%.

Από τα τέσσερα είδη καινοτόμων τροφίμων που εξετάστηκαν, μεγαλύτερη αποδοχή στην Κύπρο έχουν τα φυτικά πρωτεϊνικά προϊόντα που παράγονται με νέες μεθόδους: το 28% δηλώνει ότι θα αισθανόταν άνετα να τα καταναλώσει, έναντι 47% στην ΕΕ. Για προϊόντα ζύμωσης με τη χρήση μικροοργανισμών, τα ποσοστά είναι 26% στην Κύπρο και 46% στην ΕΕ. Για προϊόντα από καλλιεργημένα ζωικά κύτταρα, περιορίζονται σε 18% και 34%, αντίστοιχα.

Χαμηλή είναι η αποδοχή φρούτων και λαχανικών από καλλιέργειες προσαρμοσμένες στην ξηρασία, στα παράσιτα ή στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Στην Κύπρο, το 21% αναφέρει ότι θα αισθανόταν άνετα να τα καταναλώσει, έναντι 50% στην ΕΕ. Αντίθετα, άβολα με την κατανάλωσή τους θα αισθανόταν το 75% στην Κύπρο και το 46% στην ΕΕ.

Η σημαντικότερη ανησυχία πριν από την κατανάλωση καινοτόμων τροφίμων είναι, για το 38% των ερωτηθέντων στην Κύπρο, οι πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία που δεν είναι ακόμη γνωστές. Στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 43%. Ακολουθεί η αντίληψη ότι τα προϊόντα είναι υπερβολικά επεξεργασμένα ή αφύσικα, με 40% στην Κύπρο και 35% στην ΕΕ. Έλλειψη σαφών πληροφοριών για τον τρόπο παραγωγής, τη σύσταση και την προέλευσή τους αναφέρει το 32% στην Κύπρο και το 33% στην ΕΕ. Έλλειψη εμπιστοσύνης στις εταιρείες που τα παράγουν δηλώνει το 30% και το 25%, αντίστοιχα.

Ως πιθανά οφέλη της καινοτομίας, το 24% στην Κύπρο αναφέρει την παροχή νέων εργαλείων και επιλογών στους αγρότες και τους παραγωγούς, έναντι 20% στην ΕΕ. Τη δυνατότητα για πιο υγιεινές ή θρεπτικές επιλογές αναφέρει το 24% στην Κύπρο και το 23% στην ΕΕ. Την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας επιλέγει το 14% στην Κύπρο και το 25% στην ΕΕ, ενώ τη μείωση της πίεσης στους φυσικούς πόρους το 14% και το 27%, αντίστοιχα. Το 22% στην Κύπρο δεν συνδέει τα καινοτόμα τρόφιμα με κανένα από τα πιθανά οφέλη που παρουσιάστηκαν, έναντι 12% στην ΕΕ.

Η διαφάνεια και η σαφής επισήμανση αναδεικνύονται ως βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Το 41% στην Κύπρο αναφέρει ότι θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη του η υποχρεωτική σαφής επισήμανση, με πληροφορίες για τον τρόπο παραγωγής, τη σύσταση και την προέλευση, έναντι 51% στην ΕΕ. Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) αναφέρει το 40% στην Κύπρο και το 36% στην ΕΕ. Την τακτική δημοσιοποίηση των ευρημάτων για την ασφάλεια των προϊόντων επιλέγει το 31% και το 34%, αντίστοιχα.

Όταν αναζητούν αξιόπιστες πληροφορίες για την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των καινοτόμων τροφίμων, το 48% στην Κύπρο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, έναντι 35% στην ΕΕ. Ακολουθούν οι εθνικές αρχές ασφάλειας τροφίμων, με 23% στην Κύπρο και 36% στην ΕΕ, καθώς και οι ανεξάρτητοι επιστήμονες και η ακαδημαϊκή κοινότητα, με 24% και 32%, αντίστοιχα.

Το 86% στην Κύπρο και το 85% στην ΕΕ συμφωνούν ότι τα καινοτόμα τρόφιμα πρέπει να έχουν σαφείς και διακριτές ονομασίες και να παρέχουν διαφανείς πληροφορίες για τον τρόπο παραγωγής, τη σύσταση και την προέλευσή τους. Επίσης, το 82% στην Κύπρο και το 75% στην ΕΕ συμφωνούν ότι η ευρεία εισαγωγή καινοτόμων τροφίμων θα μπορούσε να απειλήσει τις γαστρονομικές παραδόσεις και την αγροτική παραγωγή, αν δεν ρυθμίζεται και δεν επισημαίνεται με διαφανή τρόπο.

Ως προς τα οφέλη που θα τους έκαναν πιο πρόθυμους να καταναλώνουν καινοτόμα τρόφιμα τακτικά, το 36% στην Κύπρο απάντησε ότι κανένα από όσα παρουσιάστηκαν δεν θα επηρέαζε τη στάση του, έναντι 18% στην ΕΕ. Τη μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων ή αντιβιοτικών στην παραγωγή αναφέρει το 26% στην Κύπρο και το 35% στην ΕΕ.

Το ειδικό Ευρωβαρόμετρο πραγματοποιήθηκε στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ από τις 26 Μαΐου έως τις 24 Ιουνίου 2026, με τη συμμετοχή 26.456 ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω. Στην Κύπρο, η έρευνα διεξήχθη από τις 26 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου 2026 και περιέλαβε 502 συνεντεύξεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ