Πώς δύο Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν στο Λίβανο ως κατάσκοποι της Μοσάντ - Ο τηλεφωνικός κωδικός +972

Η υπόθεση άρχισε όταν οι δύο άνδρες έκαναν κράτηση στο ξενοδοχείο Lancaster Eden Bay στη Βηρυτό, χρησιμοποιώντας ισραηλινούς τηλεφωνικούς αριθμούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας οδηγός της Uber και μέλη του προσωπικού του ξενοδοχείου ειδοποίησαν τις Αρχές, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι υπηρεσίες ασφαλείας.

Δημοσιεύματα στον Λίβανο ανέφεραν ότι επρόκειτο για δύο πράκτορες της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, οι οποίοι διέμεναν στο ξενοδοχείο με τουρκικά διαβατήρια, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες.

Η έρευνα, ωστόσο, έδειξε ότι οι δύο άνδρες ήταν Παλαιστίνιοι από τη Ραμάλα, όπου χρησιμοποιείται επίσης ο τηλεφωνικός κωδικός +972. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του πρωθυπουργού του Λιβάνου ανέφερε ότι είχαν εισέλθει νόμιμα στη χώρα, την είχαν επισκεφθεί πολλές φορές στο παρελθόν και διέθεταν έγκυρα αεροπορικά εισιτήρια αναχώρησης.

Ο Σαλάμ διέψευσε κατηγορηματικά ότι παρενέβη στην υπόθεση και κατηγόρησε όσους διακινούν τις σχετικές φήμες για «ηθική και πολιτική χρεοκοπία». Όπως υποστήριξε, στόχος τους ήταν να πλήξουν τη φήμη του και να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη.

Πηγή: ΚΥΠΕ