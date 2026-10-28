Βραζιλία: Έχασε τις εκλογές και το «έσκασε» στις ΗΠΑ ο γιος του Μπολσονάρου – Ο Τραμπ του ανοίγει την πόρτα

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής, που ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής 25 Οκτωβρίου από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναχώρησε την Τρίτη, παρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που του απαγόρευε να εγκαταλείψει τη χώρα.

Σύμφωνα με το Reuters, τρεις πηγές επιβεβαίωσαν την αναχώρησή του, ενώ ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα χορηγήσουν θεωρήσεις εισόδου στον Μπολσονάρου και την οικογένειά του.

Μάλιστα, πηγή από το οικογενειακό του περιβάλλον ανέφερε ότι είχε ήδη φτάσει στη Φλόριντα, χωρίς να αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία του. Δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν έχει υποβάλει αίτημα για πολιτικό άσυλο.

Είχε δηλώσει ότι δεν θα εγκατέλειπε τη χώρα

Η αναχώρησή του προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς μόλις μία ημέρα νωρίτερα ο Φλάβιο Μπολσονάρου είχε διαβεβαιώσει δημόσια ότι δεν σκόπευε να φύγει από τη Βραζιλία.

Τη Δευτέρα, ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες είχε διατάξει τον γερουσιαστή να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα εντός 24 ωρών, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανό ξέπλυμα χρήματος.

Ο Μπολσονάρου αρνείται οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Ωστόσο, η δικαστική απόφαση συνδεόταν με ανησυχίες ότι θα μπορούσε να διαφύγει στο εξωτερικό, δεδομένων και των σημαντικών οικονομικών πόρων που διαθέτει.

Η προθεσμία παρήλθε χωρίς να συμμορφωθεί με την εντολή, με αποτέλεσμα οι βραζιλιάνικες αρχές να ακυρώσουν τα διαβατήριά του.

Ανώτερος αξιωματούχος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας ανέφερε ότι ο γερουσιαστής δεν καταγράφηκε να περνά από επίσημο σημείο συνοριακού ελέγχου, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να εγκαταλείψει τη χώρα.

Ο Τραμπ προσφέρει διέξοδο

Η απόφαση της Ουάσιγκτον να επιτρέψει την είσοδο του Μπολσονάρου στις ΗΠΑ αναμένεται να προκαλέσει νέα ένταση στις ήδη επιβαρυμένες σχέσεις των δύο χωρών.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στήριξή της στην οικογένεια Μπολσονάρου, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου υπήρξε θύμα πολιτικά υποκινούμενων δικαστικών διώξεων.

Από την άλλη πλευρά, ο Λούλα έχει κατηγορήσει την αμερικανική κυβέρνηση ότι επιδιώκει να βοηθήσει την οικογένεια του πρώην προέδρου να επιστρέψει στην εξουσία.

Το Reuters είχε αποκαλύψει, πριν από τις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου, πληροφορίες για πρωτοβουλία του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών που αποσκοπούσε στην πολιτική ενίσχυση της οικογένειας Μπολσονάρου.

Η νέα εξέλιξη εντείνει τις υποψίες περί πολιτικής παρέμβασης της Ουάσιγκτον στις εσωτερικές υποθέσεις της Βραζιλίας, αν και δεν έχει αποδειχθεί ότι οι αμερικανικές αρχές συνέδραμαν στην αναχώρηση του γερουσιαστή.

Στα χνάρια του πατέρα του

Η φυγή του Φλάβιο Μπολσονάρου παρουσιάζει ομοιότητες με την αντίστοιχη κίνηση του πατέρα του το 2022.

Τότε, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου είχε αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εκλογική του ήττα από τον Λούλα, την οποία αρνήθηκε να αποδεχθεί.

Ο πρώην πρόεδρος επέστρεψε αργότερα στη Βραζιλία, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για συμμετοχή σε σχέδιο πραξικοπήματος, που συνδέθηκε με την προσπάθεια ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος και τα γεγονότα της 8ης Ιανουαρίου 2023 στην Μπραζίλια.

Ο γιος του ακολούθησε επίσης συγκρουσιακή στάση μετά την εκλογική του ήττα. Παρότι ο Λούλα εξασφάλισε την επανεκλογή του, ο Φλάβιο δεν έχει αναγνωρίσει επισήμως το αποτέλεσμα και έχει επικαλεστεί πιθανές παρατυπίες στην ψηφοφορία, ζητώντας την ακύρωσή του.

Το Φιλελεύθερο Κόμμα, με το οποίο κατήλθε στις εκλογές, ανακοίνωσε πάντως τη Δευτέρα ότι αποδέχεται τη νίκη του Λούλα.

Νέος πονοκέφαλος για τη Βραζιλία

Η υπόθεση δημιουργεί πλέον ένα σύνθετο διπλωματικό και δικαστικό ζήτημα. Από τη μία πλευρά, οι βραζιλιάνικες αρχές διερευνούν πώς ο Μπολσονάρου μπόρεσε να φύγει από τη χώρα παρά τη δικαστική απαγόρευση. Από την άλλη, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται διατεθειμένη να του επιτρέψει να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον βάσει των θεωρήσεων εισόδου που ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει.

Η φυγή του, μόλις δύο ημέρες μετά τις προεδρικές εκλογές, προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στην πολιτική αντιπαράθεση που διχάζει τη Βραζιλία, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν θα υπάρξουν περαιτέρω δικαστικές ενέργειες για την επιστροφή του.

Πηγή: Reuters