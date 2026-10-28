Στη σύλληψη 53χρονου άνδρα προχώρησαν μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) – ΥΚΑΝ στην Πάφο, μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση ποσότητας κοκαΐνης βάρους περίπου 104 γραμμαρίων.
Πάφος: 53χρονος έτρεχε να πετάξει κοκαΐνη στο χωράφι για να μην τη βρουν οι αστυνομικοί
Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν επίσης ζυγαριά ακριβείας με ίχνη κοκαΐνης, ξύλινο σκεύος και 800 ευρώ σε μετρητά.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 5:00 το απόγευμα της Τρίτης, μέλη της ΥΚΑΝ μετέβησαν στην οικία του 53χρονου στην επαρχία Πάφου για τη διενέργεια έρευνας δυνάμει δικαστικού εντάλματος.
Κατά την άφιξη των αστυνομικών, ο 53χρονος φέρεται να έτρεξε στην αυλή της κατοικίας του και να πέταξε σε παρακείμενο χωράφι μια μαύρη θήκη.
Σε έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι μέσα στη θήκη υπήρχε ποσότητα κοκαΐνης βάρους περίπου 104 γραμμαρίων, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για αυτόφωρο αδίκημα.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
- Ζυγαριά ακριβείας με ίχνη κοκαΐνης
- Χρηματικό ποσό ύψους 800 ευρώ
- Ξύλινο σκεύος στο οποίο εντοπίστηκαν ίχνη κοκαΐνης
Ο 53χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα προσωποκράτησης πέντε ημερών.
Την υπόθεση συνεχίζει να διερευνά η ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Πάφου).
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