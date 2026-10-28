Εκλογές-θρίλερ στο Ισραήλ: Χάνει την πλειοψηφία ο Νετανιάχου, αλλά διαφαίνεται η παραμονή του στην πρωθυπουργία

Με βάση τα αποτελέσματα που ήταν γνωστά το πρωί της Τετάρτης, 28 Οκτωβρίου, το μπλοκ της αντιπολίτευσης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ αναμένεται να λάβει 47 έδρες, ενώ τα κόμματα που εκπροσωπούν τους Άραβες πολίτες του Ισραήλ προβλέπεται να εξασφαλίσουν 19 έδρες, σύμφωνα με το Reuters.

Η καταμέτρηση συνεχίζεται και τα αποτελέσματα μπορεί να αλλάξουν. Ωστόσο, οι πιθανότητες επικράτησης του Άιζενκοτ φαίνεται να περιορίζονται, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγράφουν χαμηλότερα ποσοστά από εκείνα που προέβλεπαν οι προεκλογικές δημοσκοπήσεις.

Κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά μπλοκ δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία στην Κνεσέτ των 120 εδρών. Για να απομακρύνει τον Νετανιάχου από την εξουσία, η αντιπολίτευση χρειάζεται κάποια μορφή στήριξης από τα αραβικά κόμματα, ενδεχόμενο που έχουν αποκλείσει αρκετά κόμματα.

Μιλώντας μετά τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης στα κεντρικά γραφεία του Λικούντ στην Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου ζήτησε να σχηματιστεί «μια ισχυρή, δεξιά εθνική Κυβέρνηση».

Αναφέρθηκε στις στρατιωτικές επιτυχίες του Ισραήλ και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέας κοινής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ισραήλ βρίσκεται μπροστά σε μια μοναδική ιστορική ευκαιρία, μαζί με τον εταίρο μας, Πρόεδρο Τραμπ, να εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν μια για πάντα. Όμως, υστερόβουλα κίνητρα δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσουν από αυτή την ιερή αποστολή», δήλωσε.

Τραμπ: «Ο Νετανιάχου πήγε πολύ καλά»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι ο Νετανιάχου τα πήγε «πολύ καλά» και εκτίμησε πως η δημόσια υποστήριξή του προς τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό συνέβαλε στο εκλογικό αποτέλεσμα.

«Νομίζω ότι όταν δόθηκε η υποστήριξή μου, τον βοήθησε πολύ», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής εμφάνισης στο Τέξας. Πρόσθεσε ότι, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, ακόμη και μια ισοπαλία θα μπορούσε να θεωρηθεί νίκη.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, υποστήριξε από την πλευρά του ότι οι ψηφοφόροι απέρριψαν τον Νετανιάχου και τον κάλεσε να αποχωρήσει από την πολιτική.

Αναγνωρίζοντας ότι ο Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός, ο Άιζενκοτ είπε ότι δεν έχει πλέον τη λαϊκή εμπιστοσύνη. Κάλεσε επίσης τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας και της δημόσιας διοίκησης να αντισταθούν σε πιθανές πολιτικές πιέσεις.

Υπηρεσιακός πρωθυπουργός

«Ο Νετανιάχου είναι υπηρεσιακός πρωθυπουργός, χωρίς εντολή ή εμπιστοσύνη από τον λαό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι αξιωματούχοι υπηρετούν αποκλειστικά το κράτος και τα συμφέροντα των πολιτών του Ισραήλ.

«Νετανιάχου, μην τολμήσεις να χρησιμοποιήσεις την ασφάλεια του Ισραήλ για τις πολιτικές σου ανάγκες», πρόσθεσε.

Οι εκλογές της Τρίτης ήταν οι πρώτες στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Γάζα, καθώς και τις στρατιωτικές συγκρούσεις στον Λίβανο και το Ιράν.

Η συμμετοχή ανήλθε στο 77,7%, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών, σημειώνοντας αύξηση περίπου επτά ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τις εκλογές του 2022.

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η συμμετοχή των Αράβων πολιτών του Ισραήλ, οι οποίοι αποτελούν περισσότερο από το ένα πέμπτο του πληθυσμού. Στα κεντρικά γραφεία της Κοινής Λίστας, συμμαχίας αραβικών κομμάτων, στη Ναζαρέτ, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εξόδου έγιναν δεκτά με χειροκροτήματα.

«Απορρίπτουμε την κατοχή και τον ρατσισμό και θα παραμείνουμε εδώ», δήλωσε η υποψήφια της Κοινής Λίστας, Φάτεν Γκάτας.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με το Reuters, καταδεικνύει επίσης τη συνεχιζόμενη μετατόπιση της ισραηλινής πολιτικής σκηνής προς τα δεξιά. Ο Νετανιάχου εξακολουθεί να έχει σημαντική υποστήριξη μεταξύ των Εβραίων ψηφοφόρων, παρά τις πολιτικές και διεθνείς πιέσεις που αντιμετωπίζει.

Πηγή: ΚΥΠΕ