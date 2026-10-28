Επεισόδια ξέσπασαν στη Θεσσαλονίκη, στο σημείο όπου πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την προγραμματισμένη ομιλία του καταδισκάμενου για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, Ηλία Κασιδιάρη σε ξενοδοχείο της πόλης, στις 17:00.
Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη: Ένταση, ξύλο και χημικά από τις αστυνομικές αρχές σε διαμαρτυρία κατά της ομιλίας Κασιδιάρη (Δείτε φωτογραφίες και βίντεο)
Οι άνδρες των ΜΑΤ προχώρησαν σε χρήση χημικών, επιχειρώντας να αποκλείσουν την περιοχή και να περιορίσουν την πρόσβαση των συγκεντρωμένων.
Σύμφωνα με το protothema.gr, η ένταση σημειώθηκε στην περιοχή του αγάλματος του Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου είχαν συγκεντρωθεί μέλη του ΠΑΜΕ και άλλοι διαδηλωτές προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην εκδήλωση.
Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης σημειώθηκαν συγκρούσεις ανάμεσα σε μέλη του ΠΑΜΕ και αστυνομικές δυνάμεις. Οι άνδρες των ΜΑΤ προχώρησαν σε χρήση χημικών, επιχειρώντας να αποκλείσουν την περιοχή και να περιορίσουν την πρόσβαση των συγκεντρωμένων.
Ισχυρή αστυνομική παρουσία καταγράφηκε στο σημείο, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να έχουν αποκλείσει τμήμα της συγκέντρωσης, ενώ η κατάσταση παρέμενε τεταμένη.
Σημειώνεται ότι για σήμερα έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της προγραμματισμένης εκδήλωσης.
Σύμφωνα με την απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας, η απαγόρευση ισχύει από τις 09:00 έως τις 21:00 της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου και καλύπτει μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης, καθώς και την περιοχή του Βαρδάρη.
Η αστυνομία αιτιολόγησε το μέτρο επικαλούμενη κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και την πιθανότητα σοβαρών επεισοδίων
Πηγή φωτογραφιών: protothema.gr
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