Eurovision 2027: Γιατί η Ολλανδία γυρίζει ξανά την πλάτη στον διαγωνισμό

Σχετικά άρθρα: Εκτός Eurovision 2027 η Ολλανδία λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

Σύμφωνα με το Reuters, η ένωση δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων της χώρας, NPO, ανακοίνωσε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου ότι η ολλανδική συμμετοχή ακυρώνεται, καθώς κανένας από τους φορείς δεν εμφανίστηκε πρόθυμος να αναλάβει τη σχετική ευθύνη.

Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται η παρουσία του Ισραήλ στη διοργάνωση, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην ολλανδική κοινωνία και στους εργαζομένους των δημόσιων μέσων ενημέρωσης.

Από την επιστροφή στη νέα αποχώρηση

Η απόφαση αποτελεί ανατροπή των σχεδιασμών που είχε ανακοινώσει η NPO τον Σεπτέμβριο, όταν εξέφραζε αισιοδοξία ότι η χώρα θα επέστρεφε στη Eurovision ύστερα από την αποχή της το 2026.

Τότε, η ολλανδική πλευρά θεωρούσε ότι η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) είχε λάβει υπόψη ορισμένες από τις ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί για τη διοργάνωση και είχε προχωρήσει σε αλλαγές στους κανονισμούς της.

Ωστόσο, οι συζητήσεις με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς δεν οδήγησαν σε συμφωνία για την επιλογή και αποστολή Ολλανδού καλλιτέχνη.

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της NPO, Γιετ ντε Ράνιτς, παραδέχθηκε ότι αρχικά φαινόταν να υπάρχει επαρκής υποστήριξη για επιστροφή, αλλά τελικά δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί αποδεκτή λύση.

Όπως ανέφερε, οι συνθήκες δεν επιτρέπουν ακόμη τη συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό του 2027.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από έντονες εσωτερικές αντιδράσεις. Περίπου 400 εργαζόμενοι της NPO είχαν υπογράψει επιστολή ζητώντας την επανεξέταση της επιστροφής, ενώ δημόσια αντίθεση είχαν εκφράσει και γνωστά πρόσωπα των ολλανδικών μέσων ενημέρωσης.

Το Ισραήλ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

Η Ολλανδία είχε ήδη μποϊκοτάρει τη Eurovision του 2026, μαζί με την Ιρλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και τη Σλοβενία, διαμαρτυρόμενη για τη συμμετοχή του Ισραήλ εν μέσω της στρατιωτικής του επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας.

Η παρουσία του Ισραήλ εξακολουθεί να διχάζει τις χώρες που συμμετέχουν στον θεσμό, παρά τις προσπάθειες της EBU να διατηρήσει τον μουσικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Ο διευθυντής Μέσων της NPO, Γιούρε Μπόσμαν, αναγνώρισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα προκαλεί αντιπαραθέσεις τόσο στην κοινωνία όσο και μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.

Η ολλανδική πλευρά ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η Eurovision θα εξακολουθήσει να μεταδίδεται τηλεοπτικά στη χώρα, παρά την απουσία εθνικής συμμετοχής.

Από την πλευρά της, η EBU εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση, σημειώνοντας ότι σέβεται τις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί στην Ολλανδία.

Πότε και πού θα γίνει η Eurovision 2027

Η επόμενη διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, έπειτα από τη νίκη της χώρας στον διαγωνισμό του 2026.

Οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν στις 11 και 13 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 15 Μαΐου 2027, στην Arena Burgas.

Η απουσία της Ολλανδίας, μιας από τις ιδρυτικές χώρες της Eurovision το 1956, αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ συνεχίζουν να επηρεάζουν τον διαγωνισμό.

Πηγή: Reuters