Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Σεργκέι Λαβρόφ - Θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών της G20

«Ο Λαβρόφ θα ηγηθεί της αποστολής μας στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της G20, που θα πραγματοποιηθεί στην Ατλάντα», δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Στις ΗΠΑ θα μεταβεί την Παρασκευή και το Σάββατο ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών των είκοσι ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη (G20), ανακοίνωσε η Μόσχα.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.