Στην Κύπρο ο Μαχμούντ Αμπάς - Συνάντηση με Χριστοδουλίδη για Γάζα και Κυπριακό

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, οι δύο Πρόεδροι θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση το πρωί της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου, ενώ στη συνέχεια θα παρακαθήσουν σε γεύμα εργασίας.

Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση των δύο ηγετών μετά την εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας, με την πιο πρόσφατη να έχει πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2025 στην Παλαιστίνη.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Κύπρου και Παλαιστίνης, καθώς και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει στον ανθρωπιστικό ρόλο που έχει αναλάβει η Κύπρος, μεταξύ άλλων μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, «Αμάλθεια».

Παράλληλα, οι δύο Πρόεδροι θα συζητήσουν τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παλαιστίνης, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Όπως επισημαίνει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κύπρος και Παλαιστίνη διατηρούν ιστορικά μακροχρόνιες σχέσεις και στενούς δεσμούς, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε άλλους τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο λαών.