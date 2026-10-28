Ισπανία: Συνεχίζεται η αναζήτηση θυμάτων στα συντρίμμια - Η χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία από το 2013

Επιβάτες που απομακρύνθηκαν από τα τρένα περπατούσαν κατά μήκος ενός δρόμου κοντά στο σημείο του δυστυχήματος. Ορισμένοι ήταν αιμόφυρτοι ή είχαν δεμένα τα τραύματά τους, ενώ άλλοι έσερναν τις βαλίτσες τους. Εθελοντές τούς προσέφεραν νερό, το οποίο, όπως ανέφεραν, είχε σταλεί από γειτονικές πόλεις.

Εκατοντάδες ασθενοφόρα, νεκροφόρες και ελικόπτερα έχουν σταθμεύσει δίπλα σε ένα τρένο, αρκετά βαγόνια του οποίου παρέμεναν πάνω σε υπερυψωμένο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Την ίδια στιγμή, παραμορφωμένα μεταλλικά τμήματα, σπασμένα πάνελ και συντρίμμια ήταν διάσπαρτα στην πλαγιά κάτω από τη γραμμή, όπου είχαν καταλήξει τουλάχιστον τρία βαγόνια, πέφτοντας από το υπερυψωμένο τμήμα.

Η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους έχει διακοπεί προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ομάδων διάσωσης και να επιτραπεί η απομάκρυνση των θυμάτων.

Στο χώρο ο Πρωθυπουργός

Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος μεταβαίνει στην Ούρδα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του, δήλωσε, σε ανάρτησή του στο Χ, «συγκλονισμένος». Ο Βασιλιάς Φελίπε έκανε λόγο για μια «φρικτή τραγωδία».

Ίσως αυξηθεί ο κατάλογος των θυμάτων

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η σύγκρουση σημειώθηκε «στις 08:54» (09:54 ώρα Κύπρου) μεταξύ «δύο τρένων, ενός της Iryo και ενός της Renfe», κοντά στον σταθμό της Ούρδα, στην περιφέρεια της Καστίλης-Λα Μάντσα.

Η Iryo είναι ιδιωτική εταιρεία, κατά 51% θυγατρική των ιταλικών σιδηροδρόμων FS, ενώ η Renfe είναι η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας.

«Μιλάμε για 64 νεκρούς», εκ των οποίων 40 στο τρένο της Iryo και 24 σε εκείνο της Renfe, δήλωσε νωρίς το απόγευμα ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πέιχ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Ο αριθμός αυτός πιθανότατα θα αυξηθεί κι άλλο», προειδοποίησε. Και πρόσθεσε: «Είναι τεράστιο, είναι ανείπωτο».

Νωρίτερα, είχε εξηγήσει ότι τα σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν να φτάσουν στα πιο «βαθιά» σημεία των βαγονιών, αναζητώντας επιζώντες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν δεκάδες τραυματίες, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Τόσο ο ίδιος όσο και η Υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρσία, η οποία μίλησε στην ισπανική τηλεόραση, δήλωσαν ότι σε αυτό το στάδιο δεν έχουν «καμία πληροφορία» σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος.

Προς το παρόν, η σιδηροδρομική κυκλοφορία «έχει διακοπεί» μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας, της νότιας περιφέρειας της Ισπανίας, ανακοίνωσε η ADIF, η εταιρεία που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των σιδηροδρομικών υποδομών.

Από την πλευρά της, η Renfe, ένα τρένο της οποίας εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Σεβίλη και ενεπλάκη στο δυστύχημα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι βρίσκεται στη διαδικασία «συλλογής πληροφοριών, προκειμένου να αξιολογήσει την έκταση του δυστυχήματος».

Χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία από το 2013

Αυτή η τραγωδία σημειώθηκε μεσούσης της προεκλογικής εκστρατείας, έναν μήνα πριν από τις πρόωρες Βουλευτικές εκλογές στη χώρα.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), του Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις προεκλογικές δραστηριότητές του έως αύριο Πέμπτη.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP, δεξιά) Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχόο, δήλωσε στο Χ «πολύ ανήσυχος» για αυτήν τη νέα σιδηροδρομική τραγωδία.

Στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να προσφέρει «κάθε δυνατή βοήθεια» στις ισπανικές αρχές. «Η Ευρώπη πενθεί σήμερα μαζί σας», πρόσθεσε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε «την αλληλεγγύη της Γαλλίας».

Το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο το ισπανικό δίκτυο

Με σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών, το ισπανικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, έπειτα από εκείνο της Κίνας, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της χώρας.

Η σύγκρουση στο Ανταμούθ με 46 νεκρούς, στις 18 Ιανουαρίου, επίσης ανάμεσα σε δύο τρένα υψηλής ταχύτητας, είχε αναζωπυρώσει στην Ισπανία τη συζήτηση σχετικά με τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου και την ασφάλεια των επιβατών, σε μια χώρα που αποτελεί τον δεύτερο δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως σε ετήσια βάση.

Με τον απολογισμό να παραμένει προσωρινός, η τραγωδία στην Ούρδα αποτελεί τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική καταστροφή στην Ισπανία από τον φονικό εκτροχιασμό του 2013, κοντά στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 80 ανθρώπους.

Πηγή: ΚΥΠΕ