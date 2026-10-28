Ισπανία: Σε πιθανό ανθρώπινο λάθος αποδίδεται η σύγκρουση τρένων με 68 νεκρούς - «Ανεξήγητη» η εντολή του κέντρου ελέγχου

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, ο κ. Πουέντε ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη από το κέντρο ελέγχου της εταιρείας διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών Adif, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία της Iryo και κόκκινη ένδειξη σηματοδότησης στην είσοδο του σταθμού της Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο.

Ο Ισπανός Υπουργός χαρακτήρισε την απόφαση «προδήλως λανθασμένη», υποστηρίζοντας ότι οδήγησε στη σύγκρουση, ενώ διευκρίνισε ότι οι ευθύνες θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Spain mourns.😓 Near Toledo, a high-speed train crashed into the back of another train that had STOPPED on the track. At least 39 people are dead, say local emergency services. 544 passengers were on board. https://t.co/gngAM9XATz — Rajat Jain (@RajatJain) October 28, 2026

Η βλάβη και η εντολή που προηγήθηκε της σύγκρουσης

Όπως εξήγησε ο Όσκαρ Πουέντε, γύρω στις 08:30 το πρωί της Τετάρτης παρουσιάστηκε βλάβη στο σύστημα ασφαλείας LZB, το οποίο επιβλέπει την κυκλοφορία των τρένων και συμβάλλει στην αποτροπή συγκρούσεων.

Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν τουλάχιστον έξι αμαξοστοιχίες σε τμήμα της γραμμής Μαδρίτης – Σεβίλης, μήκους περίπου 63 χιλιομέτρων. Ακολούθως, η διαχείριση της κυκλοφορίας πέρασε στο κέντρο ελέγχου της Adif, στον σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης.

Στις 08:36 δόθηκε εντολή στο τρένο υψηλής ταχύτητας της Renfe να συνεχίσει κανονικά την πορεία του, παρότι η αμαξοστοιχία της Iryo βρισκόταν ακινητοποιημένη πιο μπροστά, στην ίδια γραμμή.

Σύμφωνα με τον Ισπανό Υπουργό Μεταφορών, η άδεια δόθηκε χωρίς τον περιορισμό ταχύτητας που θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, ώστε να υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης ακινητοποίησης του τρένου.

Η αμαξοστοιχία της Renfe διένυσε περίπου 25 χιλιόμετρα μετά την εντολή επανεκκίνησης, προτού προσκρούσει στο πίσω μέρος του ακινητοποιημένου τρένου της Iryo, λίγο πριν από τις 09:00.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η λανθασμένη εντολή από το κέντρο ελέγχου αποτελεί βασικό στοιχείο της διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήματος. Ωστόσο, η εξέταση των συνθηκών και η απόδοση ευθυνών δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Στους 68 οι νεκροί – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Η σύγκρουση σημειώθηκε κοντά στον σταθμό της Ούρδα, στην περιφέρεια Καστίλης-Λα Μάντσα, με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό βαγονιών και την πτώση ορισμένων από αυτά σε πλαγιά κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που μετέδωσε το ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο laSexta, επικαλούμενο πηγές της περιφερειακής κυβέρνησης, τουλάχιστον 68 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 50 τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι 30 ελαφρύτερα.

Στα δύο τρένα επέβαιναν συνολικά 544 άνθρωποι, εκ των οποίων 397 στην αμαξοστοιχία της Renfe και 147 στο τρένο της Iryo.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ερευνούν τα συντρίμμια, ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν περαιτέρω αύξηση του αριθμού των θυμάτων.

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει διακοπεί.

Δεύτερη πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία μέσα σε έναν χρόνο

Το δυστύχημα στην Ούρδα είναι το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία μέσα στο 2026, μετά τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στο Ανταμούθ, τον περασμένο Ιανουάριο, κατά την οποία σκοτώθηκαν 46 άνθρωποι.

Με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, η νέα τραγωδία είναι η χειρότερη στη χώρα από το 2013, όταν 80 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε εκτροχιασμό τρένου κοντά στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.