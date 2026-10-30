G20: Η σύνοδος στην Ατλάντα ξεκίνησε με τη συμμετοχή Λαβρόφ

Η σύνοδος φιλοξενείται την Παρασκευή και το Σάββατο στην Ατλάντα της Τζόρτζια, λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της προσεχούς Τρίτης στις ΗΠΑ. Στόχος της είναι να προετοιμάσει το έδαφος για τη σύνοδο που θα φιλοξενήσει στα μέσα Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη λέσχη γκολφ του, κοντά στο Μαϊάμι της Φλόριντας.

Χαρακτηρίζοντας την περίοδο «αποφασιστική στιγμή» για όλον τον κόσμο, ο Ρούμπιο είπε στην εναρκτήρια ομιλία του: «Αντιμετωπίζουμε μια σειρά αλληλοεξαρτώμενων οικονομικών και γεωπολιτικών κρίσεων, πολλές εκ των οποίων συνιστούν σοβαρή απειλή για τα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομικής τάξης».

Η G20 περιλαμβάνει αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες βιομηχανικές χώρες, όπως τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία, τη Γαλλία και τη Βραζιλία, καθώς και την Τουρκία. Ωστόσο, τα μέλη της εμφανίζονται διχασμένα σε σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο έχουν διακοπεί από τις αρχές του έτους. Συνάντηση μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με στόχο να δοθεί ώθηση στην ειρηνευτική προσπάθεια, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από την Ουάσιγκτον.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ βρίσκεται στην Ατλάντα κατόπιν πρόσκλησης των ΗΠΑ, χωρίς να αναμένεται κάποια εντυπωσιακή πρόοδος. Η σύνοδος ξεκίνησε, μάλιστα, με δυσκολίες: η παραδοσιακή «οικογενειακή φωτογραφία» ματαιώθηκε, καθώς οι Ευρωπαίοι δεν ήθελαν να εμφανιστούν δίπλα στον Ρώσο υπουργό. Ο Λαβρόφ βρίσκεται πάντως στην αίθουσα όπου διεξάγεται η σύνοδος, σε μεγάλο ξενοδοχείο της πόλης.

«Η παρουσία του σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιεί τις πράξεις του ούτε τις θέσεις του», ανέφερε διπλωματική πηγή πριν από τη συνάντηση, προσθέτοντας ότι «οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται σθεναρά τη γραμμή τους για την Ουκρανία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσκαλέσει τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη σύνοδο κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακόμη αναμένει επιβεβαίωση για τη συμμετοχή του.

Η Κυβέρνηση Τραμπ ασκεί την τρέχουσα προεδρία της G20, προτού την παραδώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κρίνει ότι ο θεσμός έχει απομακρυνθεί από τους αρχικούς του στόχους και επιδιώκει να του δώσει νέα κατεύθυνση, υποστηρίζοντας ότι η παγκόσμια ασφάλεια και η οικονομική ευημερία είναι αλληλοεξαρτώμενες.

Στην Ατλάντα, «οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις προκλήσεις που σχετίζονται με την ενέργεια και την αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και στον εντοπισμό μέσων για την από κοινού αντιμετώπιση του αντίκτυπου των γεωπολιτικών εντάσεων στην οικονομική ασφάλεια», εξήγησε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο αξιωματούχος υπογράμμισε επίσης τη σημασία της πρόσβασης στην ενέργεια, η οποία είναι απαραίτητη για αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Μετά το τέλος της συνόδου δεν αναμένεται να εκδοθεί «ανακοινωθέν», αλλά μόνο «συμπεράσματα» από την αμερικανική προεδρία.

Η Νότια Αφρική απουσιάζει από τη σύνοδο, έχοντας βρεθεί στο στόχαστρο των ΗΠΑ, οι οποίες την κατηγορούν για διώξεις σε βάρος των Αφρικάνερ, απογόνων λευκών Ευρωπαίων αποίκων. Αντιθέτως, η Ουάσιγκτον προσκάλεσε την Πολωνία, εκφράζοντας την επιθυμία να γίνει η χώρα πλήρες μέλος της G20.

Οι παρατηρητές παρακολουθούν επίσης για ενδεχόμενες επαφές μεταξύ του Ρούμπιο και του Βραζιλιάνου ομολόγου του, Μάουρο Βιέιρα. Τις προηγούμενες ημέρες, οι ΗΠΑ δέχτηκαν να φιλοξενήσουν τον Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος έφυγε από τη χώρα του παρά την απαγόρευση εξόδου που είχε εκδοθεί, μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Πηγή: ΚΥΠΕ