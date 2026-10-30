Έρευνα Reuters: Το μυστικό δίκτυο των 5.000 οργανισμών που τροφοδοτεί τα εξοπλιστικά προγράμματα του Ιράν

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το δίκτυο αποτελείται από περισσότερες από 5.000 οντότητες που φέρουν ονομασίες οι οποίες ξεκινούν με το πρόθεμα «MOD», παραπέμποντας στο ιρανικό Υπουργείο Άμυνας. Οι οργανισμοί αυτοί φέρονται να συνδέονται με το υπουργείο, τους Φρουρούς της Επανάστασης και ισχυρά οικονομικά ιδρύματα του Ιράν, συγκροτώντας έναν πολύπλοκο μηχανισμό στρατιωτικών προμηθειών και οικονομικής δραστηριότητας.

Η έρευνα του Reuters, η οποία βασίστηκε σε χιλιάδες τραπεζικά, κρατικά και εμπορικά αρχεία, καταγράφει ότι μία μόνο από αυτές τις οντότητες, η MOD 346428, εισήγαγε μέσα σε διάστημα 18 μηνών μεγάλες ποσότητες υλικών που θεωρούνται κρίσιμα για την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προωθητικά καύσιμα, πυροκροτητές, εκρηκτικές ύλες, εξαρτήματα κινητήρων και φορτηγά βαρέος τύπου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κινητοί εκτοξευτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα φορτία εμφανίζονταν επισήμως ως προερχόμενα κυρίως από την Κίνα, τη Ρωσία και τη Γερμανία και μεταφέρονταν στο Ιράν μέσω θαλάσσιων, χερσαίων και αεροπορικών διαδρομών.

Παράκαμψη των κυρώσεων

Όλες οι συγκεκριμένες οντότητες δηλώνουν ως έδρα την ίδια διεύθυνση στην Τεχεράνη με το ιρανικό Υπουργείο Άμυνας και Επιμελητείας Ενόπλων Δυνάμεων (MODAFL). Παρότι στα επίσημα αρχεία εμφανίζονται να έχουν συσταθεί στις 11 Φεβρουαρίου 1979, ημερομηνία της Ισλαμικής Επανάστασης, τα στοιχεία που επικαλείται το Reuters δείχνουν ότι οι περισσότερες δημιουργήθηκαν το 2013, περίοδο κατά την οποία το Ιράν βρισκόταν αντιμέτωπο με ιδιαίτερα αυστηρές διεθνείς κυρώσεις.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ανάλυσης κινδύνου 240 Analytics και φέρεται να αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν χρησιμοποιεί ένα πλέγμα εταιρειών και ενδιάμεσων προσώπων στο εξωτερικό για την αγορά στρατιωτικών υλικών με κεφάλαια που προέρχονται από πωλήσεις πετρελαίου εκτός του επίσημου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Όπως επισημαίνει το Reuters, αρκετές από τις οντότητες συνδέονται με λογαριασμούς στελεχών των Φρουρών της Επανάστασης στην κρατική Bank Sepah, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων στους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει κυρώσεις για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παρά την πολυετή επιβολή κυρώσεων στον ιρανικό στρατιωτικό τομέα, η έρευνα υποστηρίζει ότι καμία από τις συγκεκριμένες αριθμημένες υπηρεσίες δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται μέχρι σήμερα σε δυτικές λίστες κυρώσεων.

Ο πρώην αξιωματούχος του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, Μιάντ Μαλέκι, χαρακτήρισε το δίκτυο ως τη «γραμμή ζωής» του ιρανικού καθεστώτος, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ένα πλήρες παράλληλο εμπορικό οικοσύστημα που επιτρέπει τη συνέχιση των στρατιωτικών προγραμμάτων της χώρας παρά τους περιορισμούς.

Τα στοιχεία που εξετάστηκαν δείχνουν επίσης ότι το Ιράν δεν προμηθεύεται μόνο πρώτες ύλες, αλλά και εξειδικευμένο βιομηχανικό εξοπλισμό, όπως μηχανές CNC, κλιβάνους ηλεκτρονικής δέσμης και επιταχυντές σωματιδίων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε βιομηχανικές όσο και σε στρατιωτικές εφαρμογές.

Σύμφωνα με αναλυτές που συμβουλεύτηκε το Reuters, οι εισαγωγές αυτές υποδηλώνουν προσπάθεια μεγάλης κλίμακας για τη διατήρηση ή και την επέκταση των δυνατοτήτων παραγωγής ιρανικών πυραύλων και drones, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων της οικογένειας Shahed.

Το Reuters αναφέρει ότι τις πρώτες έξι μήνες του 2026 καταγράφηκαν παραδόσεις πυροκροτητών, εκρηκτικών, εξαρτημάτων αεροπορικών κινητήρων, συστατικών πυραυλικών καυσίμων και βαρέων οχημάτων εκτόξευσης, πολλά από τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τεχεράνης.

Από την πλευρά του, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να περιορίζουν τις οικονομικές δυνατότητες του Ιράν μέσω των κυρώσεων, διαμηνύοντας ότι παρακολουθούν στενά κάθε προσπάθεια παράκαμψής τους.

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο δίκτυο λειτουργεί ως ένα παράλληλο σύστημα διεθνούς εμπορίου, το οποίο επιτρέπει στο Ιράν να προμηθεύεται κρίσιμο στρατιωτικό εξοπλισμό και τεχνολογία παρά το καθεστώς διεθνών περιορισμών που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με το Reuters.