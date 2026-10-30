Έργα σε δρόμους τις επόμενες ημέρες, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε σημεία του οδικού δικτύου, ανακοίνωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων.
Κλείνουν οι δρόμοι σε τρεις επαρχίες λόγω έργων τις επόμενες μέρες - Δείτε αναλυτικά τα σημεία
Εργασίες σε Στρόβολο, στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Λεμεσού και σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων Λεμεσού–Λευκωσίας και Λεμεσού–Πάφου ανακοίνωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων.
Από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2027 θα κατασκευάζεται τρίτη λωρίδα στη Λεωφόρο Στροβόλου, κοντά στη συμβολή μετά τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Το πεζοδρόμιο στο σημείο των εργασιών θα παραμείνει κλειστό για περίπου 200 μέτρα. Οι πεζοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν το απέναντι πεζοδρόμιο, με κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση.
Από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, μεταξύ 08:00 και 16:00, θα γίνονται εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Λεμεσού (Α6), σε τμήματα κοντά στην Αγία Βαρβάρα και την Αναρίτα, με κατεύθυνση προς Λεμεσό. Η κίνηση από Πάφο προς Λεμεσό θα διοχετεύεται μέσω ανοίγματος του αυτοκινητοδρόμου κοντά στην Αγία Βαρβάρα, στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου θα διεξάγεται αμφίδρομη κυκλοφορία για περίπου τρία χιλιόμετρα. Η κυκλοφορία θα επιστρέφει στην κανονική κατεύθυνση μέσω ανοίγματος κοντά στην Αναρίτα.
Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας θα πραγματοποιηθούν επίσης την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, από τις 20:00 έως τις 05:30 της επόμενης ημέρας, σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων Λεμεσού–Λευκωσίας και Λεμεσού–Πάφου, από τον κόμβο Σκαρίνου έως την έξοδο Πέτρας του Ρωμιού, και στις δύο κατευθύνσεις. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά μία λωρίδα κυκλοφορίας, σε μήκος περίπου 200 μέτρων, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην παρακείμενη λωρίδα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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