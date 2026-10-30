Έβδομη ψηφοφορία για τον διάδοχο του Γκουτέρες στον ΟΗΕ: Κερδίζει έδαφος η Γκρίνσπαν - Ανοιχτό το ενδεχόμενο τουρκικής υποψηφιότητας

Ο Ραφαέλ Γκρόσι ακολούθησε με εννέα ψήφους ενθάρρυνσης, τέσσερις αποθάρρυνσης και δύο «χωρίς γνώμη». Η Λάνα Νουσεϊμπέ, που συμμετείχε για πρώτη φορά στη διαδικασία, έλαβε επτά θετικές και έξι αρνητικές ψήφους, καθώς και δύο «χωρίς γνώμη».

Η ψηφοφορία διεξήχθη στο πλαίσιο κλειστών διαβουλεύσεων, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί υπό την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ συγκέντρωσε οκτώ ψήφους ενθάρρυνσης, έξι αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη». Ο Ολάρα Οτούνου έλαβε τέσσερις θετικές και έντεκα αρνητικές ψήφους, ενώ η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα εξασφάλισε δύο θετικές, δέκα αρνητικές και τρεις «χωρίς γνώμη». Η Ιβόν Α-Μπάκι έλαβε μία ψήφο ενθάρρυνσης και δεκατέσσερις αποθάρρυνσης.

Σε σύγκριση με την έκτη άτυπη ψηφοφορία, η Γκρίνσπαν αύξησε τις θετικές ψήφους της από εννέα σε έντεκα και μείωσε τις αρνητικές από πέντε σε τέσσερις. Ο Γκρόσι αύξησε επίσης τις θετικές ψήφους του, από οκτώ σε εννέα, ενώ οι αρνητικές μειώθηκαν από έξι σε τέσσερις. Η Ροντρίγκες Μπιρκέτ διατήρησε την ίδια κατανομή ψήφων.

Τα διαθέσιμα αποτελέσματα δεν παρουσιάζουν χωριστά τις ψήφους των πέντε μόνιμων μελών. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί εάν οι αρνητικές ψήφοι για κάθε υποψήφιο προήλθαν από κράτη που διαθέτουν δικαίωμα βέτο. Οι ψήφοι αποθάρρυνσης στην άτυπη διαδικασία δεν αποτελούν επίσημη άσκηση βέτο.

Η συμμετοχή της Νουσεϊμπέ ακολούθησε την επίσημη υποβολή της υποψηφιότητάς της από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 21 Οκτωβρίου. Από την κούρσα έχει αποσυρθεί ο πρώην Πρόεδρος της Σενεγάλης, Μακί Σαλ.

Σύμφωνα με τα σημεία ενημέρωσης Τύπου της ελληνικής προεδρίας, τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας πραγματοποίησαν άτυπο διάλογο με τη Νουσεϊμπέ στις 28 Οκτωβρίου. Η υποψήφια παρουσίασε τις απόψεις της για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν τα Ηνωμένα Έθνη και στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση με τα μέλη του Συμβουλίου.

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι η διαδικασία επιλογής θα συνεχιστεί σύμφωνα με το άρθρο 97 του Καταστατικού Χάρτη και την κοινή επιστολή των Προέδρων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας της 25ης Νοεμβρίου 2025, «με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της συμπερίληψης, με δομημένο και έγκαιρο τρόπο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία ενδέχεται να παρουσιάσει την υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου την επόμενη εβδομάδα, ανάλογα και με τα αποτελέσματα της άτυπης ψηφοφορίας του Σαββάτου.

Το Συμβούλιο σχεδιάζει να υποβάλει εγκαίρως τη σύστασή του στη Γενική Συνέλευση, ώστε ο διορισμός να δώσει στον νέο Γενικό Γραμματέα «επαρκή χρόνο για να προετοιμαστεί για τα καθήκοντά του».

Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για τη σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι και κανένα βέτο από τα πέντε μόνιμα μέλη: τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΚΥΠΕ