Το καθημερινό σνακ που μπορεί να ωφελεί τον εγκέφαλο – Τι έδειξε μελέτη για τα φιστίκια

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Food & Function, με στόχο να εξεταστεί κατά πόσο η τακτική κατανάλωση φιστικιών επηρεάζει την απόκριση του εγκεφάλου στην ινσουλίνη κατά τη γήρανση.

Στην έρευνα συμμετείχαν 31 υγιή άτομα ηλικίας 60 έως 75 ετών, τα οποία κατανάλωναν καθημερινά 60 γραμμάρια καβουρδισμένων, ανάλατων φιστικιών με τη φλούδα τους, για διάστημα 16 εβδομάδων. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με εκείνα άλλης περιόδου, κατά την οποία οι ίδιοι συμμετέχοντες δεν κατανάλωναν φιστίκια.

Τι διαπίστωσαν οι ερευνητές

Τα ευρήματα έδειξαν βελτιωμένη απόκριση στην ινσουλίνη σε περιοχές του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου, οι οποίες εμπλέκονται στη μνήμη και σε άλλες γνωστικές λειτουργίες.

Για την αξιολόγηση, οι επιστήμονες χορήγησαν στους συμμετέχοντες ινσουλίνη μέσω της μύτης και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν ειδική μέθοδο μαγνητικής τομογραφίας, προκειμένου να καταγράψουν τις μεταβολές στη ροή του αίματος σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου.

Η ινσουλίνη δεν συμμετέχει μόνο στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, αλλά διαδραματίζει ρόλο και σε εγκεφαλικές διεργασίες που σχετίζονται με τη μάθηση, τη μνήμη και την επικοινωνία μεταξύ των νευρικών κυττάρων.

Με την πάροδο της ηλικίας, η απόκριση του εγκεφάλου στην ορμόνη αυτή μπορεί να μειώνεται, γεγονός που έχει συσχετιστεί με τη γνωστική έκπτωση.

Βελτίωση 5,8% στη λεκτική μνήμη σε προηγούμενη έρευνα

Τα νέα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενη μελέτη της ίδιας επιστημονικής ομάδας, η οποία δημοσιεύθηκε το 2025 στο περιοδικό Clinical Nutrition.

Στην προηγούμενη έρευνα, που εξέτασε την ίδια διατροφική παρέμβαση, είχε καταγραφεί αύξηση κατά 3,6% της συνολικής ροής αίματος στον εγκέφαλο, καθώς και βελτίωση κατά 5,8% της λεκτικής μνήμης, έπειτα από 16 εβδομάδες κατανάλωσης φιστικιών.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα πιθανά οφέλη μπορεί να σχετίζονται με τη διατροφική σύνθεση των φιστικιών, τα οποία περιέχουν ακόρεστα λιπαρά, φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές πρωτεΐνες και άλλες βιοδραστικές ενώσεις.

Επιπλέον, αποτελούν πηγή L-αργινίνης, ενός αμινοξέος που συμβάλλει στην παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου, ουσίας που συμμετέχει στη ρύθμιση της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων.

Προστατεύουν τα φιστίκια από το Αλτσχάιμερ;

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει πως η κατανάλωση φιστικιών μπορεί να αποτρέψει τη γνωστική έκπτωση, τη νόσο Αλτσχάιμερ ή άλλες μορφές άνοιας.

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε μόλις 31 άτομα, ενώ οι αλλαγές που καταγράφηκαν στην απόκριση του εγκεφάλου στην ινσουλίνη δεν συνεπάγονται απαραίτητα μακροχρόνια προστασία της μνήμης.

Για τον λόγο αυτό, απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες, με περισσότερους συμμετέχοντες και μεγαλύτερη διάρκεια παρακολούθησης, ώστε να διαπιστωθεί εάν τα ευρήματα μεταφράζονται σε ουσιαστικά και διατηρήσιμα οφέλη για τη γνωστική υγεία.

Με πληροφορίες από lifo