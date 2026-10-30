Προσωρινή κράτηση για δύο κατηγορούμενους και κατ' οίκον περιορισμό για άλλον έναν, αποφάσισαν μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση της αλυσίδας "Χωριάτικο", ανακριτές και εισαγγελέας.
«Χωριάτικο»: Άλλοι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή και ένας σε κατ' οίκον περιορισμό
Οι απολογίες συνεχίζονται για τους κατηγορούμενους της υπόθεσης, ενώ περίπου 15 πρόσωπα αναμένουν ακόμη να βρεθούν ενώπιον ανακριτών και εισαγγελέα.
Οι απολογίες της δεύτερης ομάδας κατηγορουμένων για τη δράση φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης με εκτεταμένη φοροδιαφυγή συνεχίζονται από το πρωί για τους 29 κατηγορούμενους που ορίστηκαν για σήμερα οι απολογίες τους.
Έτσι στα επτά εντάλματα προσωρινής κράτησης που υπέγραψαν χθες οι δικαστικές Αρχές, μεταξύ αυτών και για τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας και τον πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ, προστίθενται και άλλα δύο που υπογράφηκαν σήμερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι για τους οποίους αποφασίστηκε προφυλάκιση είναι επιχειρηματίες με έδρα τη Ρόδο. Ο ένας εξ αυτών, 53 ετών, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατείχε υψηλή θέση στην ιεραρχία της φερόμενης εγκληματικής ομάδας. Η απόφαση για κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, αφορά τον φερόμενο αρχιλογιστή του κυκλώματος, που θεωρείται κομβικής σημασίας πρόσωπο για τη λειτουργία του δικτύου της ομάδας και υψηλό στέλεχος.
Ο περιορισμός κατ' οίκον αποφασίστηκε λόγω ηλικίας και προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος.
Η διαδικασία συνεχίζεται με περίπου 15 κατηγορουμένους να αναμένουν να απολογηθούν.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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